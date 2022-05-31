У Нідерландах розробили додаток для спілкування українською мовою
Джерело:Укрінформ
Більшість країн Європи намагаються полегшити тимчасове перебування українців у своїх державах. Одна із них – Нідерланди.
У Нідерландах розробили додаток для спілкування з українцями
Так, в країні запустили спеціальний додаток для спілкування з українцями. Він доступний українською мовою.
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Його запустила компанія AppMachine. Застосунок перетворює телефон в кишеньковий перекладач і допомагає спілкуватися українською мовою.
Назва додатку – "Рryvit". У ньому доступні три мови – українська, нідерландська та англійська.
У Нідерландах розробили додаток "Рryvit" для спілкування з українцями / Фото appmachine.com
Після вибору мов екран телефону поділяється навпіл. Натиснувши на мікрофон, можна записати аудіо нідерландською і вже за декілька секунд отримати переклад українською мовою. Так можна зробити з кожною з трьох доступних мов.
У нідерландській компанії AppMachine, яка розробила додаток, зазначили, що "важко допомагати людям, коли не можеш спілкуватися". Саме це й стало причиною для створення додатку "Рryvit".
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