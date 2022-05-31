В Нидерландах разработали приложение для общения с украинцами

Так, в стране запустили специальное приложение для общения с украинцами. Он доступен на украинском языке.

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Его запустила компания AppMachine. Приложение превращает телефон в карманный переводчик и помогает общаться на украинском языке.

Название приложения – "Рryvit". В нем доступны три языка – украинский, нидерландский и английский.



В Нидерландах разработали приложение "Рryvit" для общения с украинцами / Фото appmachine.com

После выбора языков экран телефона разделяется пополам. Нажав на микрофон, можно записать аудио на нидерландском и уже через несколько секунд получить перевод на украинский язык. Так можно сделать с каждым из трех доступных языков.

В нидерландской компании AppMachine, разработавшей приложение, отметили, что "трудно помогать людям, когда не можешь общаться". Именно это и стало причиной создания приложения "Рryvit".

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