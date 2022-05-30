Мінцифри створює гарячу лінію для українців в Європі

Відтепер українські переселенці, які перебувають у європейський країнах, зможуть зателефонувати та з’ясувати те, що їм потрібно. Розповідаємо, яку саме інформацію можна отримати на гарячій лінії.

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Так, Мінцифри заявило, що запускає віртуальний центр Дія.Бізнес — гарячу лінію для вимушених переселенців з України в європейських країнах.

Українці зможуть оперативно отримати інформацію про:

  • статус тимчасового захисту та інші важливі аспекти перебування на території країн Європи;
  • допомогу із житлом та працевлаштуванням, пошуком дитячого садку, школи, офісу тощо;
  • правила ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві й Німеччині) та як згодом зробити релокейт до України.

Запити з інших держав ЄС готуватимуться індивідуально. Зазначається, що центр також надаватиме відповіді внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Нагадаємо, раніше ЄС створив безкоштовну гарячу лінію для консультування громадян України щодо умов перебування в Європі.

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