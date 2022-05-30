Мінцифри створює гарячу лінію для українців в Європі

Відтепер українські переселенці, які перебувають у європейський країнах, зможуть зателефонувати та з’ясувати те, що їм потрібно. Розповідаємо, яку саме інформацію можна отримати на гарячій лінії.

Зауважте У Чехії запустили для біженців україномовний сервіс лікарських консультацій

Так, Мінцифри заявило, що запускає віртуальний центр Дія.Бізнес — гарячу лінію для вимушених переселенців з України в європейських країнах.

Українці зможуть оперативно отримати інформацію про:

статус тимчасового захисту та інші важливі аспекти перебування на території країн Європи;

допомогу із житлом та працевлаштуванням, пошуком дитячого садку, школи, офісу тощо;

правила ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві й Німеччині) та як згодом зробити релокейт до України.

Запити з інших держав ЄС готуватимуться індивідуально. Зазначається, що центр також надаватиме відповіді внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Зверніть увагу! Отримати безплатну консультацію можна за номерами телефонів: 080 033 31 83 (дзвінки безплатні на території України) та +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата стягується відповідно до тарифних умов оператора).

Нагадаємо, раніше ЄС створив безкоштовну гарячу лінію для консультування громадян України щодо умов перебування в Європі.

Може зацікавити – У Польщі люди у церкві заспівали "Ой, у лузі червона калина"