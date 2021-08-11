Держава перестане платити за проведення експрес-тестів з 11 жовтня. Такої домовленості досягли канцлерка Ангела Меркель та прем'єр-міністри усіх 16 федеративних земель. Засідання щодо цього питання чиновники проводили за допомогою відеоконференції.

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Таким чином Німеччина прагне привернути увагу до досі існуючих проблем пандемії та залучити якомога більше мешканців до кампанії вакцинації проти COVID-19. Днями, через відсутній попит населення на щеплення, окремі землі хотіли повернути федеральному уряду близько 2,3 мільйона доз вакцин.

З 11 жовтня за тестування люди платитимуть з власної кишені. Це не стосуватиметься осіб, які мають протипоказання або ж інші об'єктивні причини, щоб не вакцинуватись.

Додамо, що наразі кожен мешканець федеративної республіки має право на один безкоштовний тест щотижня. Його реальна вартість у Німеччині складає від 20 до 30 євро.

Нагадаємо, що на початку липня Ангела Меркель пообіцяла надати Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу.