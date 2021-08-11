Государство перестанет платить за проведение экспресс-тестов с 11 октября. Такой договоренности достигли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры всех 16 федеральных земель. Заседание по этому вопросу чиновники проводили с помощью видеоконференции.
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Таким образом Германия стремится привлечь внимание к еще существующим проблемам пандемии и мотивировать как можно больше жителей к кампании вакцинации против COVID-19. На днях, через отсутствие спроса населения на прививки, отдельные земли хотели вернуть федеральному правительству около 2,3 миллиона доз вакцин.
С 11 октября за тестирование люди будут платить из собственного кармана. Это не коснется лиц, имеющих противопоказания или другие объективные причины, чтобы не прививаться.
Напомним, что в начале июля Ангела Меркель пообещала предоставить Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса.