Государство перестанет платить за проведение экспресс-тестов с 11 октября. Такой договоренности достигли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры всех 16 федеральных земель. Заседание по этому вопросу чиновники проводили с помощью видеоконференции.

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Таким образом Германия стремится привлечь внимание к еще существующим проблемам пандемии и мотивировать как можно больше жителей к кампании вакцинации против COVID-19. На днях, через отсутствие спроса населения на прививки, отдельные земли хотели вернуть федеральному правительству около 2,3 миллиона доз вакцин.

С 11 октября за тестирование люди будут платить из собственного кармана. Это не коснется лиц, имеющих противопоказания или другие объективные причины, чтобы не прививаться.

Добавим, что сейчас каждый житель федеративной республики имеет право на один бесплатный тест еженедельно. Его реальная стоимость в Германии составляет от 20 до 30 евро.

Напомним, что в начале июля Ангела Меркель пообещала предоставить Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса.