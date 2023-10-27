В Іспанії продають ціле село за ціною будинку: але є нюанс
Джерело:Euronews
В Іспанії на продаж виставили незвичайний лот – ціле село біля кордону з Португалією. Його намагаються продати вже вдруге за останні кілька років.
Майбутньому покупцю пропонують 44 будинки, бар, басейн, гуртожиток та спортивний майданчик. Також до "пакета" додається стара будівля казарми, церква, відділ поліції та аптека. Скільки ж все це коштує?
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Купити ціле село
Всю цю територію і нерухомість у Сальто-де-Кастро можна купити за ціною одного великого маєтку – 580 тисяч євро. Частина будівель була відреставрована попереднім власником.
Селище Сальто-де-Кастро має гарний туристичний потенціал. Воно знаходиться в самому серці заповідника "Месета Іберіка" з чудовою природою і мальовничими краєвидами.
Але і роботи для нового власника тут буде багато, як і витрат. За попередніми підрахунками, щоб підготувати селище до офіційного відкриття для туристів, потрібно вкласти ще 2 мільйони євро в реконструкцію.
Зараз Сальто-де-Кастро володіє бізнесмен Оскар Торрес Гальєго. Він не може завершити відбудову, тому вирішив знайти для села нового власника і продати його. Але бізнесмен зробив там чимало роботи, щоб наблизити село до того, щоб сюди хотіли приїхати туристи.
Перші власники купили Сальто-де-Кастро у 2000-х роках за 260 тисяч євро. Але фінансова криза 2008 року зруйнувала плани інвесторів і вони продали все бізнесмену Гальєго. Вони дуже сподівалися, що він зможе втілити їхні мрії про туристичне майбутнє іспанського села в реальність.
Село Сальто-де-Кастро збудували у 1940-х роках для робітників, які зводили тут дамбу. У 1980-х роках люди почали покидати село, оскільки тут не було роботи. І вже до 1989 року виїхали абсолютно всі. Зараз село порожнє понад 30 років.
Європейські села заохочують молодь переїжджати
Багато іспанських селищ стикнулися з проблемою старіння населення. Молодь переважно перебирається до міст, тому діти в напівпокинутих селах майже не народжуються. Через це місцеві чиновники заохочують іноземців переїжджати до таких регіонів, пропонуючи їм гранти, виплати або майже безкоштовне проживання.
Схожа ситуація і в Італії. Село Оллолаї на Сардинії готове безплатно приймати нових жителів, які можуть працювати віддалено. Комфортне житло готові надати на три місяці. Так намагаються стимулювати економіку та омолодити населення.