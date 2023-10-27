Будущему покупателю предлагают 44 дома, бар, бассейн, общежитие и спортивную площадку. Также к "пакету" прилагается старое здание казармы, церковь, отделение полиции и аптека. Сколько же это стоит?

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Купить целый поселок

Всю эту территорию и недвижимость в Сальто-де-Кастро можно купить по цене одного большого дома – 580 тысяч евро. Часть построек была отреставрирована предыдущим владельцем.

Поселок Сальто-де-Кастро имеет хороший туристический потенциал. Он находится в самом сердце заповедника "Месета Иберика" с великолепной природой и живописными видами.

Но и работы для нового владельца здесь будет много, как и затрат. По предварительным подсчетам, чтобы подготовить поселок к официальному открытию для туристов, нужно вложить еще 2 миллиона евро в реконструкцию.

Сейчас Сальто-де-Кастро владеет бизнесмен Оскар Торрес Гальего. Но он не может завершить восстановление, поэтому решил найти для поселка нового владельца и продать его. Но бизнесмен проделал там немало работы, чтобы приблизить деревню к тому, чтобы сюда хотели приехать туристы.

Первые владельцы купили Сальто-де-Кастро в 2000-х годах за 260 тысяч евро. Но финансовый кризис 2008 года разрушил планы инвесторов, и они продали все бизнесмену Гальего. Они очень надеялись, что он сможет воплотить их мечты о туристическом будущем испанской деревни в реальность.

Поселок Сальто-де-Кастро построили в 1940-х годах для рабочих, возводивших здесь дамбу. В 1980-х годах люди стали покидать деревню, поскольку здесь не было работы. И уже к 1989 году уехали абсолютно все. Сейчас село пустует более 30 лет.

Европейские поселки приглашают молодежь

Многие испанские поселки столкнулись с проблемой старения населения. Молодежь преимущественно перебирается в города, поэтому дети в полузаброшенных деревнях почти не рождаются. Так что местные чиновники поощряют иностранцев переезжать в такие регионы, предлагая им гранты, выплаты или почти бесплатное проживание.

Похожая ситуация и в Италии. Деревня Оллолаи на Сардинии готова бесплатно принимать новых жителей, которые могут работать удаленно. Комфортное жилье могут предоставить на три месяца. Так пытаются стимулировать экономику и омолодить население.