Майбутньому покупцю пропонують 44 будинки, бар, басейн, гуртожиток та спортивний майданчик. Також до "‎пакета" додається стара будівля казарми, церква, відділ поліції та аптека. Скільки ж все це коштує?

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Купити ціле село

Всю цю територію і нерухомість у Сальто-де-Кастро можна купити за ціною одного великого маєтку – 580 тисяч євро. Частина будівель була відреставрована попереднім власником.

Селище Сальто-де-Кастро має гарний туристичний потенціал. Воно знаходиться в самому серці заповідника "‎Месета Іберіка" з чудовою природою і мальовничими краєвидами.

Але і роботи для нового власника тут буде багато, як і витрат. За попередніми підрахунками, щоб підготувати селище до офіційного відкриття для туристів, потрібно вкласти ще 2 мільйони євро в реконструкцію.

Зараз Сальто-де-Кастро володіє бізнесмен Оскар Торрес Гальєго. Він не може завершити відбудову, тому вирішив знайти для села нового власника і продати його. Але бізнесмен зробив там чимало роботи, щоб наблизити село до того, щоб сюди хотіли приїхати туристи.

Перші власники купили Сальто-де-Кастро у 2000-х роках за 260 тисяч євро. Але фінансова криза 2008 року зруйнувала плани інвесторів і вони продали все бізнесмену Гальєго. Вони дуже сподівалися, що він зможе втілити їхні мрії про туристичне майбутнє іспанського села в реальність.

Село Сальто-де-Кастро збудували у 1940-х роках для робітників, які зводили тут дамбу. У 1980-х роках люди почали покидати село, оскільки тут не було роботи. І вже до 1989 року виїхали абсолютно всі. Зараз село порожнє понад 30 років.

Європейські села заохочують молодь переїжджати

Багато іспанських селищ стикнулися з проблемою старіння населення. Молодь переважно перебирається до міст, тому діти в напівпокинутих селах майже не народжуються. Через це місцеві чиновники заохочують іноземців переїжджати до таких регіонів, пропонуючи їм гранти, виплати або майже безкоштовне проживання.

Схожа ситуація і в Італії. Село Оллолаї на Сардинії готове безплатно приймати нових жителів, які можуть працювати віддалено. Комфортне житло готові надати на три місяці. Так намагаються стимулювати економіку та омолодити населення.