Так італійське село Оллолаї намагається стимулювати економіку та збільшити і омолодити населення. Такі привабливі пропозиції з'являються на Сардинії регулярно: раніше пропонували оренду та покупку нерухомості майже задарма.

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Приваблюють цифрових кочівників

Подібні програми тут запроваджують вже не вперше. За останні 100 років населення села Оллолаї скоротилося з 2 250 до 1 300 людей. Скорочення і старіння населення – це проблема, з якою Італія бореться роками. Її навіть визнали національною надзвичайною ситуацією.

Тому ідея залучити молодих цифрових кочівників виглядає переконливо. Раніше в Оллолаї приваблювали нових жителів ще цікавіше: продавали будинки за 1 євро. Тоді іноземці викупили і реставрували десятки хатин на Сардинії.

Нова програма "Work from Ollolai" спробує перетворити острів на цікаве місце для цифрових кочівників. Для цього влада виділила понад 20 тисяч євро. Наступні 2 роки село Оллолаї прийматиме віддалених працівників на період до 3-х місяців. Охочі можуть подати онлайн-заявку до кінця грудня.

Нові жителі отримають будинки, де раніше мешкали фермери та пастухи. Тепер там облаштували офіси зі швидкісним інтернетом для комфортної роботи. Місцева влада сплачуватиме за оренду, комунальні послуги та податки. А гості Сардинії мають взяти на себе свої особисті витрати та транспорт.

Село Оллолаї, яке приймає цифрових кочівників / Фото Pexels

Що з цього матиме Сардинія?

До речі, за таке проживання потрібно буде "‎заплатити". Нові мешканці, які мають віддалену роботу повинні розмістити наукову статтю, есе чи фільм про життя на Сардинії під час свого перебування. Пожити в Оллолаї запрошують дистанційних працівників з усіх сфер: від фінансистів до письменників.

Щоб вам надали візу цифрового кочівника в Італії, потрібно відповідати кільком принциповим вимогам: були громадянином країни поза межами ЄС та працювати на компанію, яка зареєстрована не в Італії.

Першою з тих, хто вже спробував пожити в Оллолаї стала 39-річна вебдизайнерка Кларез Партіс. Жінка приїхала з Лос-Анджелеса у пошуках спокійного сільського життя. Вона запевняє, що Оллолаї – це культурна капсула часу з унікальним італійським способом життя, неймовірними фермерськими продуктами та незабутньою їжею.