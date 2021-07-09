Багато українців хочуть жити у Польщі, або ж уже давно мігрували. Перш ніж вирушити до республіки, радимо дізнатись кілька цікавих фактів про країну.

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1. Вулиця Вінні Пуха

У середмісті Варшави є вулиця, названа на честь мультяшного персонажа Вінні Пуха. Раніше вона мала ім'я Володимира Леніна, та після падіння комуністичного режиму змінила серйозну назву на веселу.

2. Бездомні тварини

У Польщі немає бездомних тварин. Всі вони або мають господаря, або ж живуть у притулках. Цікаво, що найпоширенішою кличкою для собак поляків є Бурек.

У Польщі немає бездомних тварин / Фото Unsplash

3. Столиці Польщі

Мабуть, всім відомо, що столицею Польщі сьогодні є Варшава. Однак за всю свою історію країна змінила низку міст, які вважались головними у державі. Центральними містами Польщі встигли побувати Геч, Познань, Гнєзно, Краків та Люблін. Варшава стала столицею лише у 1952 році.

4. Помаранчеве світло

У польських світлофорів немає звичних зеленого, жовтого та червоного кольорів. Поляки називають жовте світло помаранчевим.

У Польщі жовте світло називають помаранчевим / Фото Unsplash

5. Фаст-фуд

Попри розташування у польських містах відомих фаст-фудів, таких як McDonalds чи KFC, жителі країни не поспішають туди ходити. Найпопулярнішою швидкою їжею серед поляків є не гамбургери чи паніровані курячі крильця, а турецький кебаб.

6. Війни

У період з 1600 по 1945 роки Польща була окупована, і за цей час відбивалась від іноземних загарбників або ж переживала внутрішні війни цілих 43 рази.

7. Мононаціональність

Попри відкриті кордони з іншими країнами Європейського Союзу та великою часткою українських мігрантів, Польща залишається однією з найбільш мононаціональних країн світу. Згідно з офіційною статистикою перепису населення, 93,52% людей вважають себе корінними поляками.

Польща є однією з найбільш мононаціональних країн / Фото Future Center