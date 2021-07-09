Багато українців хочуть жити у Польщі, або ж уже давно мігрували. Перш ніж вирушити до республіки, радимо дізнатись кілька цікавих фактів про країну.
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1. Вулиця Вінні Пуха
У середмісті Варшави є вулиця, названа на честь мультяшного персонажа Вінні Пуха. Раніше вона мала ім'я Володимира Леніна, та після падіння комуністичного режиму змінила серйозну назву на веселу.
2. Бездомні тварини
У Польщі немає бездомних тварин. Всі вони або мають господаря, або ж живуть у притулках. Цікаво, що найпоширенішою кличкою для собак поляків є Бурек.
У Польщі немає бездомних тварин / Фото Unsplash
3. Столиці Польщі
Мабуть, всім відомо, що столицею Польщі сьогодні є Варшава. Однак за всю свою історію країна змінила низку міст, які вважались головними у державі. Центральними містами Польщі встигли побувати Геч, Познань, Гнєзно, Краків та Люблін. Варшава стала столицею лише у 1952 році.
4. Помаранчеве світло
У польських світлофорів немає звичних зеленого, жовтого та червоного кольорів. Поляки називають жовте світло помаранчевим.
У Польщі жовте світло називають помаранчевим / Фото Unsplash
5. Фаст-фуд
Попри розташування у польських містах відомих фаст-фудів, таких як McDonalds чи KFC, жителі країни не поспішають туди ходити. Найпопулярнішою швидкою їжею серед поляків є не гамбургери чи паніровані курячі крильця, а турецький кебаб.
6. Війни
У період з 1600 по 1945 роки Польща була окупована, і за цей час відбивалась від іноземних загарбників або ж переживала внутрішні війни цілих 43 рази.
7. Мононаціональність
Попри відкриті кордони з іншими країнами Європейського Союзу та великою часткою українських мігрантів, Польща залишається однією з найбільш мононаціональних країн світу. Згідно з офіційною статистикою перепису населення, 93,52% людей вважають себе корінними поляками.
Польща є однією з найбільш мононаціональних країн / Фото Future Center