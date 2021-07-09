Многие украинцы хотят жить в Польше, или уже давно эмигрировали. Прежде чем отправиться в республику, советуем узнать несколько интересных фактов о стране.

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1. Улица Винни Пуха

В центре Варшавы есть улица, названная в честь мультяшного персонажа Винни Пуха. Ранее она носила имя Владимира Ленина, и после падения коммунистического режима изменила серьезное название на веселое.

2. Бездомные животные

В Польше нет бездомных животных. Все они либо имеют хозяина, или же живут в приютах. Интересно, что самой распространенной кличкой для собак поляков является Бурек.

В Польше нет бездомных животных / Фото Unsplash

3. Столицы Польши

Пожалуй, всем известно, что столицей Польши сегодня является Варшава. Однако за всю свою историю страна изменила ряд городов, которые считались главными в государстве. Центральными городами Польши успели побывать Геч, Познань, Гнезно, Краков и Люблин. Варшава стала столицей лишь в 1952 году.

4. Оранжевый свет

В польских светофоров нет привычных зеленого, желтого и красного цветов. Поляки называют желтый свет оранжевым.

В Польше желтый свет называют оранжевым / Фото Unsplash

5. Фаст-фуд

Несмотря на расположение в польских городах известных фаст-фудов, таких как McDonalds или KFC, жители страны не спешат их посещать. Самой популярной быстрой едой среди поляков являются не гамбургеры или панированные куриные крылышки, а турецкий кебаб.

6. Войны

В период с 1600 по 1945 годы Польша была оккупирована, и за это время отбивалась от иностранных захватчиков или переживала внутренние войны целых 43 раза.

7. Мононациональность

Несмотря на открытые границы с другими странами Европейского Союза и большой долей украинских мигрантов, Польша остается одной из самых мононациональных стран мира. Согласно официальной статистике переписи населения, 93,52% людей считают себя коренными поляками.

Польша является одной из самых мононациональных стран / Фото Future Center