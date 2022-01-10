Нелегальні працівники: громадяни яких країн найчастіше працюють в Польщі незаконно

Найбільшу частку нелегально працевлаштованих в Польщі іноземців минулого року становили громадяни України. Так, у Вармінсько-Мазурському воєводстві таких було аж 88%.

Кількість нелегально працевлаштованих іноземців встановлювали за результатами перевірок підприємств. Про це повідомила речниця Управління Вармінсько-Мазурської прикордонної служби Мирослава Александрович.

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Детальніше про кількість нелегальних працівників у Польщі

За словами Мирослави Александрович, у 2021 році працівники прикордонної служби провели 210 перевірок на предмет законності працевлаштування іноземців. З 6 000 іноземців, яких вдалося перевірити, було виявлено 825 нелегальних працівників.

Співробітники Вармінсько-Мазурського прикордонного відділу виявили порушення законодавства у посередницьких галузях працевлаштування – 78%. 12% нелегально працевлаштованих іноземців працювали в будівельній галузі, а на виробництві та у сфері обслуговування по 4 %,

– розповіла Мирослава Александрович.

Серед іноземців у Вармінсько-Мазурському воєводстві найчастіше виконували роботу з порушенням польського законодавства про працю українці – 88%. Нелегально працевлаштованих грузинів і білорусів виявили по 3%.

Найчастіше працівники прикордонної служби виявляли такі порушення:

робота без необхідного дозволу;

працевлаштування без декларації про намір доручити роботу;

праця на умовах, відмінних від зазначених у документах.

Всього за минулий рік прикордонники у Вармінсько-Мазурському воєводстві подали до суду 62 клопотання про покарання роботодавців, які брали іноземців на роботу без належного дотримання законодавства. Працедавців-порушників карали штрафами на суму майже 50 тисяч злотих.

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