Количество нелегально трудоустроенных иностранцев устанавливалось по результатам проверок предприятий. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Варминско-Мазурской пограничной службы Мирослава Александрович .

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Детальнее о количестве нелегальных работников в Польше

По словам Мирославы Александрович, в 2021 году работники пограничной службы провели 210 проверок по законности трудоустройства иностранцев. Из 6 000 иностранцев, которых удалось проверить, было обнаружено 825 нелегальных работников.

Сотрудники Варминско-Мазурского пограничного отдела выявили нарушение законодательства в посреднических отраслях трудоустройства – 78%. 12% нелегально трудоустроенных иностранцев работали в строительной отрасли, а на производстве и в сфере обслуживания по 4%,

– рассказала Мирослава Александрович.

Среди иностранцев в Варминско-Мазурском воеводстве чаще всего выполняли работу с нарушением польского законодательства о труде украинцы – 88% . Нелегально трудоустроенных грузин и белорусов обнаружили по 3% .

Чаще всего работники пограничной службы обнаруживали следующие нарушения:

работа без необходимого разрешения;

трудоустройство без декларации о намерении поручить работу;

труд на условиях, отличных от указанных в документах.

Всего за прошлый год пограничники в Варминско-Мазурском воеводстве подали в суд 62 ходатайства о наказании работодателей, принимавших иностранцев на работу без надлежащего соблюдения законодательства. Работодателей-нарушителей наказывали штрафами в размере почти 50 тысяч злотых.