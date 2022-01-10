Количество нелегально трудоустроенных иностранцев устанавливалось по результатам проверок предприятий. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Варминско-Мазурской пограничной службы Мирослава Александрович .
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Детальнее о количестве нелегальных работников в Польше
По словам Мирославы Александрович, в 2021 году работники пограничной службы провели 210 проверок по законности трудоустройства иностранцев. Из 6 000 иностранцев, которых удалось проверить, было обнаружено 825 нелегальных работников.
Сотрудники Варминско-Мазурского пограничного отдела выявили нарушение законодательства в посреднических отраслях трудоустройства – 78%. 12% нелегально трудоустроенных иностранцев работали в строительной отрасли, а на производстве и в сфере обслуживания по 4%,
– рассказала Мирослава Александрович.
Среди иностранцев в Варминско-Мазурском воеводстве чаще всего выполняли работу с нарушением польского законодательства о труде украинцы – 88%. Нелегально трудоустроенных грузин и белорусов обнаружили по 3%.
Чаще всего работники пограничной службы обнаруживали следующие нарушения:
- работа без необходимого разрешения;
- трудоустройство без декларации о намерении поручить работу;
- труд на условиях, отличных от указанных в документах.
Всего за прошлый год пограничники в Варминско-Мазурском воеводстве подали в суд 62 ходатайства о наказании работодателей, принимавших иностранцев на работу без надлежащего соблюдения законодательства. Работодателей-нарушителей наказывали штрафами в размере почти 50 тысяч злотых.
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