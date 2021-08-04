Нелегальні мігранти у Чехії: українці знову лідирують за кількістю

У 2021 році кількість нелегальних мігрантів у Чехії різко збільшилась. За перше півріччя правоохоронцями було виявлено 5 430 іноземців, які незаконно перебували на території республіки.

Це вдвічі більший показник, ніж за цей самий період минулого року. Уже, на жаль, традиційно, найбільше нелегалів серед громадян України.

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Детальна статистика

Зокрема через пандемію коронавірусу та спрощену процедуру перевірок на міждержавних кордонах, поліція Чехії фіксує поступове збільшення кількості нелегальних мігрантів з липня минулого року.

У першому півріччі 2021 року правоохоронцями було виявлено понад 3 000 незаконних мігрантів з України. Окрім цього, поліція затримувала громадян таких країн, як Молдова, Афганістан та Грузія. Найбільше нелегалів вдалось зафіксувати у столиці Чехії – Празі (третина від загальної кількості).

Більша частина нелегалів обирали своїм пунктом призначення Німеччину. Горе-мігранти використовували зазвичай грузові автомобілі для переміщення по Чехії (460 випадків – ред. 24 канал). Таким чином у країну потрапляли переважно афганці, сирійці та марокканці,

– розповідає прессекретар поліції у справах іноземців Рената Гречманова.

Загалом 105 осіб намагались незаконно перетнути кордон республіки у міжнародних аеропортах. 515 нелегалів затримали під час транзитної міграції за місцем проживання.