Так, чимало представників різних професій, виявляється, подекуди більше фізично навантажені, аніж, наприклад, шахтарі. Це з'ясували дослідники з Карлового університету.

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Фактори, які брали до уваги учені під час дослідження

кількість кроків упродовж робочого дня;

частота активного руху;

кількість спалених калорій.

На підставі рекомендацій Товариства за здорове харчування ми вибрали десять професій, у яких через навантаження на роботу можливий дефіцит мінералів. Про тяжку працю шахтарів чи склярів усі знають зі школи. Проте дослідження показало, що найважче доводиться представникам інших професій, про які часто мовчать,

– розповів один з авторів наукової роботи Томаш Вітровський.

10 найважчих професій у Чехії,

які передбачають регулярне фізичне навантаження

Сміттяр. Серед особливостей роботи – переміщення важких баків та предметів. Крім цього, працівники роблять за годину майже 3 тисячі кроків, спалюючи при цьому 243 кілокалорії. Інтенсивне навантаження – 22 хвилини щогодини.

Комірник. Робочий день представників цієї професії триває 12 годин. Втомлює також монотонна робота та постійний шум (2 528 кроків на годину / 93 спалені кілокалорії щогодини / 15 хвилин активного навантаження на годину).

Спортсмен. Високі навантаження та травматичність. Зазвичай вони роблять майже 1 500 кроків на годину та водночас спалюють 131 кілокалорію.

Лісоруб. Професія передбачає роботу з важкими колодами, неприродне положення тіла під час цього + сильна вібрація при роботі з пилкою (1 282 кроки на годину / 206 спалених кілокалорій щогодини / 13 хвилин активного навантаження на годину).

Робітник на будівництві. Переміщення важких предметів, сильні вібрації та підвищений стрес. При цьому – 1 420 кроків на годину, 116 спалених калорій та навантаження 20 хвилин на годину.

Працівник на фермах. Тривалі зміни, семиденний робочий тиждень та підйом важких вантажів добряче виснажують (971 крок на годину / 101 спалена кілокалорія щогодини / 8 хвилин активного навантаження на годину).

Листоноша. Значні фізичні навантаження, однак є багато часу на відновлення (1 140 кроків на годину / 47 спалених кілокалорій щогодини / 6 хвилин активного навантаження на годину).

Пожежник. Втомлюють представників цієї професії цілодобові зміни й стрес та ризик на виїздах (591 крок на годину / 85 спалених кілокалорій щогодини / 5 хвилин активного навантаження на годину).

Лікар швидкої допомоги. Багато сидячої роботи та стрес (574 кроки на годину / 45 спалених кілокалорій щогодини / 2 хвилини активного навантаження на годину).

Лікар у лікарні. Негативний вплив на організм через сидячу роботу та незначне фізичне навантаження + постійний стрес (491 крок на годину / 32 спалені кілокалорії щогодини / 1 хвилина активного навантаження на годину).

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