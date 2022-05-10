Так, многие представители разных профессий, оказывается, иногда более физически нагружены, чем, например, шахтеры. Это выяснили исследователи из Карлового университета.

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Факторы, принимавшие во внимание ученые при исследовании

количество шагов в течение рабочего дня;

частота активного движения;

количество сожженных калорий.

На основании рекомендаций Общества за здоровое питание мы выбрали десять профессий, в которых из-за нагрузки на работу возможен дефицит минералов. О тяжелом труде шахтеров или стекольщиков все знают из школы. Однако исследование показало, что тяжелее всего приходится представителям других профессий, о которых часто молчат,

– рассказал один из авторов научной работы Томаш Витровский.

10 самых трудных профессий в Чехии,

которые предусматривают регулярную физическую нагрузку

Мусорщик. Среди особенностей работы – перемещение тяжелых баков и предметов. Кроме этого, работники делают в час почти 3 тысячи шагов, сжигая при этом 243 килокалории. Интенсивная нагрузка – 22 минуты каждый час.

Кладовщик. Рабочий день представителей этой профессии длится 12 часов. Утомляет также монотонная работа и постоянный шум (2 528 шагов в час / 93 сожженных килокалории ежечасно / 15 минут активной нагрузки в час).

Спортсмен. Высокая нагрузка и травматичность. Обычно они делают почти 1 500 шагов в час и одновременно сжигают 131 килокалорию.

Лесоруб. Профессия предполагает работу с тяжелыми бревнами, неестественное положение тела во время этого + сильная вибрация при работе с пилой (1 282 шага в час / 206 сожженных килокалорий ежечасно / 13 минут активной нагрузки в час).

Рабочий на строительстве. Перемещение тяжелых предметов, сильные вибрации и повышенный стресс. При этом – 1 420 шагов в час, 116 сожженных калорий и нагрузка 20 минут в час.

Работник на фермах. Длительные смены, семидневная рабочая неделя и подъем тяжелых грузов хорошо изнуряют (971 шаг в час / 101 сожженная килокалория ежечасно / 8 минут активной нагрузки в час).

Почтальон. Значительны физические нагрузки, однако есть много времени на восстановление (1 140 шагов в час / 47 сожженных килокалорий ежечасно / 6 минут активной нагрузки в час).

Пожарный. Утомляют представителей этой профессии круглосуточные изменения и стресс и риск на выездах (591 шаг в час / 85 сожженных килокалорий ежечасно / 5 минут активной нагрузки в час).

Врач скорой помощи. Много сидячей работы и стресс (574 шага в час / 45 сожженных килокалорий ежечасно / 2 минуты активной нагрузки в час).

Врач в больнице. Негативное влияние на организм из-за сидячей работы и незначительной физической нагрузки + постоянный стресс (491 шаг в час / 32 сожженных килокалории ежечасно / 1 минута активной нагрузки в час).