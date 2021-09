Найпоширенішим варіантом є фраза me too. Однак, вона доволі банальна. Тому варто знати корисні альтернативи.

Цікаво Сервіс міжнародних переказів TransferGo святкує 9 років: що компанія робить для українців

Якщо відповідь стверджувальна

Стверджувальну структуру будують за допомогою слова so. До нього додають допоміжне дієслово або модальне (згідно з тим часом, який було вжито у реченні) та займенник І (я).

⠀

Приклади:

⠀

Person A: I like chocolate (Я полюбляю шоколад).

Person B: So do I (Я теж).

⠀

Person A: I spent a lot of money (Я витратив багато грошей).

Person B: So did I (Я також).



Person A: They must have breakfast every morning (Вони повинні снідати щоранку).

Person B: So must I (Я теж).

Якщо відповідь заперечувальна

Заперечну структуру будують за допомогою слова neither. До нього прикріплюють допоміжне або модальне дієслово (знову ж таки, відповідно до того часу, який було вжито у реченні) та займенник І (я).

⠀

Приклади:

⠀

Person A: I didn't sleep last night (Я не спав минулої ночі).

Person B: Neither did I (Я також).

⠀

Person A: I can't cook (Я не вмію готувати).

Person B: Neither can I (Я теж).

Також читайте, як вивчити іноземну мову без втрати мотивації.