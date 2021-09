Самым распространенным вариантом является фраза me too . Однако, она довольно банальна. Поэтому стоит знать полезные альтернативы.

Если ответ утвердительный

Утвердительную структуру строят с помощью слова so . К нему добавляют вспомогательный глагол или модальный (согласно с тем временем, которое было задействовано в предложении) и также I (я).

Примеры:

Person A: I like chocolate (Я люблю шоколад).

Person B: So do I (Я тоже).

Person A: I spent a lot of money (Я потратил много денег).

Person B: So did I (Я тоже).



Person A: They must have breakfast every morning (Они должны завтракать каждое утро).

Person B: So must I (Я тоже).

Если ответ отрицательный

Отрицательную структуру строят с помощью слова neither . К нему прикрепляют вспомогательн ый или модальный глагол (опять же, согласно с тем временем, которое было задействовано в предложении ) и I (я).

Примеры:

Person A: I did not sleep last night (Я не спал прошлой ночью).

Person B: Neither did I (Я тоже).

Person A: I can not cook (Я не умею готовить).

Person B: Neither can I (Я тоже).