Самым распространенным вариантом является фраза me too. Однако, она довольно банальна. Поэтому стоит знать полезные альтернативы.
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Если ответ утвердительный
Утвердительную структуру строят с помощью слова so. К нему добавляют вспомогательный глагол или модальный (согласно с тем временем, которое было задействовано в предложении) и также I (я).
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Примеры:
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Person A: I like chocolate (Я люблю шоколад).
Person B: So do I (Я тоже).
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Person A: I spent a lot of money (Я потратил много денег).
Person B: So did I (Я тоже).
Person A: They must have breakfast every morning (Они должны завтракать каждое утро).
Person B: So must I (Я тоже).
Если ответ отрицательный
Отрицательную структуру строят с помощью слова neither. К нему прикрепляют вспомогательный или модальный глагол (опять же, согласно с тем временем, которое было задействовано в предложении) и I (я).
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Примеры:
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Person A: I did not sleep last night (Я не спал прошлой ночью).
Person B: Neither did I (Я тоже).
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Person A: I can not cook (Я не умею готовить).
Person B: Neither can I (Я тоже).