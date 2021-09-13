На різних етапах вивчення іноземної мови люди зіштовхуються з різними труднощами. Так, початківці часто зазнають невдачі через нерегулярність. А ті, хто удосконалює свої знання іноземної тривалий час, нерідко втрачають мотивацію на певному етапі. Розповідаємо, як уникнути таких проблем.

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Поради для тих, хто лише почав вчити іноземну мову

За словами засновниці центру іноземних мов Яни Герус, на початковому етапі вивчення мови потрібно багато разів повторювати всі нові слова та вирази. Аби мозок людини звик до, наприклад, англомовного середовища, треба щодня приділяти англійській від 15 хвилин. Так, корисною практикою буде читання коротких текстів, бажано з аудіосупроводом.

Кольори, напрямки, назви предметів жінка радить вчити по картинках. Також нові слова бажано записувати у блокнот.

Аби процес був продуктивним, краще займатися з викладачем. При цьому ефективними є ті методики, де саме студент є центром уваги, а не вчитель.

Щодо розмовної практики, то слід вчитися говорити просто. Не варто боятися робити помилки, бо на них теж вчаться.

Дехто боїться, що, припускаючись помилок, виглядає смішним. Та помилятися – це природне явище. Хто нічого не робить, той і не помиляється. Тому не варто ані соромитися, ні боятися. Головна небезпека страху в тому, що він нас сильно обмежує. Через це одні не літають на літаках, інші ніколи не подорожують. Треті бояться почати щось нове. Наприклад, вчити іноземну мову,

– коментує Яна Герус.

На думку експертки, шанс вивчити іноземну мову не варто упускати. Не залежно від того, скільки людині років і чим вона займається, знання іноземної колись та й стануть у пригоді.

Поради для тих, втрачає мотивацію

Дуже часто втрата мотивації трапляється з тими, каже Яна Герус, у кого немає конкретної цілі вивчення іноземної мови. Наприклад, людині не потрібно складати іспит з іноземної, переїжджати у нову країну чи шукати роботу у міжнародній компанії. Тоді особа не розуміє, навіщо їй витрачати стільки часу та енергії на те, що може й не знадобитися.

У такій ситуації важливо зацікавити себе і перетворити вивчення іноземної мови на цікаве хобі. Почати потрібно з вибору матеріалів. Тобто, обрати теми та формат, який зацікавить: книги, блоги, відео з каналів на ютубі тощо. Головне – робити все зі задоволенням. Якщо поступово заохочувати себе, то з часом появиться азарт дослідника, переконана експертка.

Якщо будете рухатися спокійно, розслаблено, із задоволенням, але регулярно, щоденно і потроху, то вже через кілька місяців навчитеся розуміти обраний вами матеріал на дуже хорошому рівні, отримуватимете задоволення від роботи з цим матеріалом,

– пояснює Яна Герус.

Буває й таке, що на якомусь етапі людина, яка вчить мову, перестає помічати прогрес. Наприклад, студент може розуміти англомовні відео, добре читати, але висловити думку – проблематично.

Тим, хто відчуває подібні складнощі Яна Герус радить випробувати методику ЯСЦА. Її авторкою є Інна Гівенталь. Згідно з цією методикою, людина обирає окремо правила граматики та у спеціальний спосіб вимовляє різні фрази, використовуючи певне правило. Спочатку повільно. Потім поступово пришвидшуючись, доводячи правило до автоматизму. Така методика допомагає навчитися говорити, не формуючи в голові готові речення, а вимовляти те, що хочеться сказати одразу іноземною мовою. І головне – робити це граматично правильно. Методику можна використовувати самостійно. Її легко можна знайти в Інтернеті. Але успішний результат буде лише від регулярного її використання.