Зокрема, портал World Population Review, відомий своїми експертизами в демографії, оприлюднив рейтинг найменш відвідуваних країн світу. Цей звіт проливає світло і на фактори, що сприяють їх недостатній популярності серед туристів. Про деякі з цих напрямків ви, можливо, ніколи й не чули.

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Чому одні країни популярніші, ніж інші?

Причини непопулярності окремих країн можуть бути абсолютно різними. Наприклад, багато острівних країн Тихого океану перебувають на великій відстані, що може зробити їх дорогим або трудомістким. Інші країни можуть бути близькими, але також дорогими чи позбавленими привабливих місць.

Деякі можуть мати недостатньо розвинену індустрію туризму, що може ускладнити логістику відвідування. Інші просто занадто малі, щоб прийняти величезну кількість туристів.

Також дуже часто деякі країни можуть сприйматися як небезпечні через політичну нестабільність чи відверту війну.

Названо найменш відвідувані країни у 2023 році

Тувалу, Маршаллові острови,

Маршаллові острови / Фото UnSplash

Ніуе, Кірибаті, ​​​Мікронезія, Монтсеррат, ​​​Соломонові острови, ​​​Сан-Томе і Прінсіпі, Комори, ​​Ґвінея-Бісау.

Портал World Population Review складав рейтинг на основі даних про туристів у період до пандемії та за перше півріччя 2023-го.

Додатково вивчали кількість бронювань авіаквитків, щоб спрогнозувати туристичний потік на друге півріччя.

Які 10 країн Європи найбажаніші серед туристів?

Серед усього різноманіття туристичних напрямків завжди є бажаніші. Так, провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії "Reader Travel Awards", яка визначає найбільш бажані напрямки серед туристів.

У 2023 році на першій сходинці нарешті країна, яка йшла до цього впродовж декількох останніх років, – Хорватія. За нею Іспанія та Італія. Хто ще потрапив у десятку – читайте за посиланням.