Названы лучшие туристические направления на 2023 год

Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic решил дать нам задуматься, куда следует отправиться уже в следующем году. Издание определило лучшие 25 мест в мире, которые следует посетить в 2023 году.

Интересно 10 городов Польши, где лучшие условия, чтобы заботиться о своем здоровье

Со списком этого года мы хотели вернуться к выявлению позитивных историй о направлениях и общинах. Мы усердно работали над тем, чтобы включить в список менее известные жемчужины, столь же вдохновляющие альтернативы оказавшимся переполненными местам.
– рассказала Эми Алипио из National Geographic Travel.

Так, все места были условно разделены на пять категорий: природа, приключения, культура, сообщество и семья.

5 лучших мест для любования природой

  • Шотландское нагорье
  • Ботсвана
  • Словения
  • Национальный парк Биг Бенд, Техас
  • Азорские острова


Азорские острова / Фото tripmydream.ua

5 лучших мест для приключений

  • Новая Зеландия
  • Чокекирао, Перу
  • Юта
  • Австрийские Альпы
  • Национальный парк Откровения, Мексика

5 лучших мест для культуры и истории

  • Аппиева дорога, Италия
  • Пусан, Южная Корея
  • Гроты Лонгмен, провинция Хэнань, Китай
  • Египет


Пирамиды Гизы в Египте / Фото UnSplash​

  • Чарльстон, Южная Каролина

5 лучших мест в категории "сообщество"

  • Острова Додеканес, Греция
  • Милуоки, Штат Висконсин
  • Альберто, Канада
  • Лаос
  • Гана

5 лучших мест для семейных путешествий

  • Тринидад и Тобаго
  • Сан-Франциско, Калифорния
  • Колумбия
  • Швейцария


Швейцария вошла в список лучших мест для семейных путешествий в 2023 году / Фото UnSplash​

  • Манчестер, Великобритания

Итак, планируйте путешествие и вносите эти направления в свои маршруты!