Так, назвали 5 міст Європи, куди варто вирушити таким мандрівникам. До списку потрапили міста Польщі, Іспанії та Португалії.

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Названо найкращі 5 міст Європи для любителів поїсти та випити

Краків, Польща

Несподівано друге за величиною місто Польщі посіло перше місце в рейтингу. Туристи хвалять Краків за його ситну і доступну їжу, що робить його головним напрямком для гурманів. Відвідувачам пропонується скуштувати традиційні польські страви, такі як пиріжки з начинкою з різних інгредієнтів, що нагадують українські вареники.

Крім того, Краків може похвалитися приголомшливою архітектурою та безліччю визначних пам'яток для туристів.

Валенсія, Іспанія

Валенсія, популярний туристичний напрямок, пропонує поєднання піщаних пляжів, чарівного історичного кварталу та футуристичного Міста мистецтв і наук. На додаток до своїх визначних пам'яток, місто відоме своєю чудовою кухнею.

У Валенсії обов'язково треба скуштувати паелью / Фото Unsplash

Туристам, які відвідують Валенсію, рекомендується дослідити центральний продовольчий ринок, на якому розташовані численні бари та ресторани, які варто спробувати. Однією з обов'язкових страв є паелья, традиційна валенсійська страва з рису. Ще один місцевий делікатес – орчата, солодкий напій з горіхів.

Фуншал, Мадейра, Португалія

На Мадейрі туристи можуть насолодитися культовим кріпленим вином, яке виробляють на терасових виноградниках, що вишикувалися на схилах пагорбів острова. Родючі вулканічні ґрунти і теплий клімат також дозволяють вирощувати різноманітні продукти, від бобів до маракуї.

Відвідувачі можуть відвідати знаменитий фермерський ринок Меркаду-дус-Лаврадорес (Mercado dos Lavradores) в стилі ар-деко, розташований у старому місті, де можна знайти різноманітні місцеві товари.

Поруч з ринком є рибний ринок, що пропонує свіжі морепродукти. Обов'язковий місцевий делікатес – круглі мадейрські коржі, відомі як Bolo do caco, які готують на базальтовому камені і подають з часниковою олією, що ідеально доповнює страви з морепродуктів.

Mercado dos Lavradores у Фуншалі / Фото Unsplash

Севілья, Іспанія

Друге іспанське місто, що потрапило до рейтингу, славиться тапас, які тут представлені в найрізноманітніших варіаціях. Доповнити їх варто знаменитою мансанільєю – іспанською варіацією хересу.

Барселона, Іспанія

У Каталонії туристи можуть відчути унікальний кулінарний смак, відмінну від решти Іспанії. Серед місцевих делікатесів – солона тріска, аррос-негре (рис, приправлений чорнилом кальмара) та фідеуа (страва з морепродуктів з локшиною). Ці страви часто подають з домашнім соусом айолі і запивають келихом кави, каталонським еквівалентом шампанського.