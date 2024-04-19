Цьогоріч рейтинг дивує. До списку бюджетних курортів не потрапили Болгарія та Туреччина. Натомість там є Амальфітанське узбережжя та деякі грецькі острови, які вважають топовими локаціями сезону.

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Курорт Амальфі – один з найпопулярніших в Італії. Туристів стало так багато, що там навіть збудували аеропорт Салерно Коста д'Амальфі. Він запрацює вже невдовзі. Попри те, що ціни на території Амальфітанського узбережжя постійно зростають, там можна орендувати житло на будь-який гаманець. Зокрема, мовиться про маленькі комфортні квартири з кухнями, де можна готувати собі їжу.



Амальфітанське узбережжя – в топах 2024 / Unsplash

Тим часом людям, які мріють відпочити у Греції, варто звернути увагу на острів Калімнос. Провести тижневу відпустку там можна менше, аніж за 50 тисяч гривень. Калімнос розташований на узбережжі Егейського моря. Місце славиться легендарними пляжами, мальовничими пейзажами та чудовою місцевою кухнею.



Калімнос – справді райське місце / Unsplash

В Іспанії цьогоріч варто звернути увагу на Коста-Браво. Цьогоріч це – найдешевша локація для відпочинку на території усієї країни.

Також серед лідерів бюджетного відпочинку – Венеціанська рив'єра (Італія), Лефкада (Греція) та Мальта.