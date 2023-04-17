Поступилася польська столиця лише Будапешту. Хто ще увійшов до списку – далі у матеріалі!

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Хто такі бекпекери?

Простими словами, бекпекери – це люди, які подорожують з рюкзаками. Але суть поняття насправді глибша, для бекпекерів це стиль життя. Наприклад, навіть, якщо люди мають роботу чи інші заняття, то все одно найкомфортніше почуваються у походах, тому купують нове спорядження і багато подорожують.

Суть бекпекерства – т ривалі поїздки, часто наодинці, з мінімумом витрат і комфорту, плюс весь багаж повинен вміщатися в рюкзаку. Прихильники такого виду подорожей відокремлюють себе від відпочивальників, які прагнуть в теплі країни тільки для того, щоб повалятися на пляжі, і від туристів, які їздять через агентства групами за фіксованим маршрутом.

Хто такі бекпекери / Фото UnSplash

Водночас у бекпекерів є і свої правила, зокрема дбати про природу і залишити місце, у якому зупинялися, таким, яким було до них. Тобто не смітити, і прибрати неорганічне сміття не тільки після себе, а іноді й після інших туристів.

Найкращі міста для бекпекерів

Для підготовки рейтингу фахівці Cotswold Outdoor вивчили 80 міст Європи. Враховували десятки критеріїв, серед яких витрати, безпека, місця розміщення (і кількість хостів на Couchsurfing), розваги, швидкість інтернету та інші.

Так, у п'ятірці лідерів опинилися:

Будапешт,

Варшава,

Прага,

Лісабон,

Мадрид та Бухарест (ділять одне місце).

Окремо фахівці відзначили Єреван, Баку, Бангкок, Ханой та Сеул.