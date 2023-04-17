Уступила польская столица только Будапешту. Кто еще вошел в список – дальше в материале!

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Кто такие бэкпекеры?

Простыми словами, бэкпекеры – это люди, путешествующие с рюкзаками. Но суть понятия действительно глубже, для бэкпекеров это стиль жизни. Например, даже если люди имеют работу или другие занятия, то все равно комфортнее всего чувствуют себя в походах, поэтому покупают новое снаряжение и много путешествуют.

Суть бекпекерства – длительные поездки, часто наедине, с минимумом затрат и комфорта, плюс весь багаж должен умещаться в рюкзаке. Поклонники такого вида путешествий отделяют себя от отдыхающих, стремящихся в теплые страны только для того, чтобы поваляться на пляже, и от туристов, ездящих через агентства группами по фиксированному маршруту.

Кто такие бэкпекеры / Фото UnSplash

В то же время у бэкпекеров есть и свои правила, в частности, заботиться о природе и оставить место, в котором останавливались, таким, каким было до них. То есть не сорить и убрать неорганический мусор не только после себя, а иногда и после других туристов.

Лучшие города для бэкпекеров

Для подготовки рейтинга специалисты Cotswold Outdoor изучили 80 городов Европы. Учитывали десятки критериев, среди которых расходы, безопасность, места размещения (и количество хостов на Couchsurfing), развлечения, скорость Интернета и другие.

Так, в пятерке лидеров оказались:

Будапешт,

Варшава,

Прага,

Лиссабон,

Мадрид и Бухарест (делят одно место).

Отдельно специалисты отметили Ереван, Баку, Бангкок, Ханой и Сеул.