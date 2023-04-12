Так, після 24 лютого 2022 року понад 11 мільйонів громадян України перетнули українсько-польський кордон. Про це повідомило представництво Польщі в ЄС у Twitter.

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Today, the number of persons who have crossed the - border since the beginning of the Russian aggression has exceeded million.



Around 87 percent of them are women and children.



All those fleeing the war will find shelter and all the help they need in Poland. pic.twitter.com/CZXL1wPcTA — Poland in the EU (@PLPermRepEU) April 11, 2023

Кількість українських біженців у ЄС зростає

На початку квітня 2023-го Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що з України до Польщі виїхало понад 10,6 мільйона осіб.

Це означає, що за останній тиждень польсько-український кордон перетнуло майже 400 тисяч людей. При цьому близько 87% біженців - це жінки та діти.

Зараз у Польщі проживає понад 1,5 мільйона українців, які втекли від війни, і понад 3,5 мільйона українських біженців оселилися в інших країнах Європи.

Усі ті, хто тікає від війни, знайдуть у Польщі прихисток і всю необхідну допомогу,

– додали в представництві Польщі в ЄС.