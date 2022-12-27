Читайте також Скільки коштує жити в Іспанії: основні витрати і актуальні ціни на 2023

Коли ви думаєте про найдорожчі міста, на думку зазвичай приходять такі напрямки, як Нью-Йорк, Лондон, Женева і Цюрих, але ви можете бути здивовані тим, що, згідно Squaremonth, вебсайту порівняння страховок для подорожей, ці міста навіть не входять в топ-10 найдорожчих,

– пише видання.

Конго – середня вартість індивідуальної поїздки 32 420 доларів

Конго не є країною, яка була створена для туризму. Одна з головних проблем тут – недостатньо розвинена інфраструктура, через яку туристи не можуть легко пересуватися. Тому чимало витрат ідуть на оренду автомобілів, які потребують постійного ремонту, високі ціни на пальне, високі податки і дороге житло, літаки і човни.

Конго / Фото UnSplash

Ботсвана – cередня вартість поїздки 17 754 долари

Ця країна, яка є справжньою мрією для любителів сафарі, має досить високі ціни на житло. Елітні кемпінги Ботсвани можуть обійтися вам у середньому приблизно у 2 000 доларів за ніч.

Ботсвана / Фото UnSplash

Антарктида – cередня вартість поїздки 17 731 долар

Враховуючи, що середня вартість круїзу в Антарктиду становить близько 8 000 доларів на людину, а розкішні подорожі перевищують 15 000 доларів, легко зрозуміти, чому це одне з найдорожчих напрямків для відвідування. Через свою віддаленість Антарктида, ймовірно, є місцем, яке ви б відвідали лише один раз у житті, тому мандрівники не проти витратитися на щось особливе.

Антарктида / Фото UnSplash

Зімбабве – cередня вартість поїздки 14 394 долари

Це одна з тих країн Африки, які заслужили хорошу репутацію за те, що пропонують розкіш, максимально наближену до дикої природи. Найрозкішніші будиночки в Зімбабве пропонують ексклюзивність, усамітнення, великий простір і бездоганний сервіс, що виправдовують високу ціну.

Цікаво Merry Christmas і Feliz Navidad: як привітати з Різдвом жителів різних країн

Танзанія – cередня вартість поїздки 13 245 доларів

Сафарі вважаються досить дорогими в Танзанії через плату за вхід в парк, яка набагато дорожче, ніж в інших парках Африки. Ціни на проживання високі, двомісні номери в парках коштують близько 600 – 800 доларів за ніч, але є ще багато інших визначних пам'яток, які варто відвідати.

Танзанія / Фото UnSplash

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови – cередня вартість поїздки 12 875 доларів;

– cередня вартість поїздки 12 875 доларів; Маршаллові Острови – середня вартість поїздки 12 405 доларів;

– середня вартість поїздки 12 405 доларів; Кенія – середня вартість поїздки 11 575 доларів;

– середня вартість поїздки 11 575 доларів; Центральноафриканська Республіка – середня вартість поїздки 10 652 долари;

– середня вартість поїздки 10 652 долари; Монако – середня вартість поїздки 10 247 доларів.

Рейтинг складався з врахуванням підбору повноцінного пакетного туру для індивідуального мандрівника, орієнтованого на заможних туристів. Зрозуміло, за бажання можна самостійно організувати більш бюджетну подорож по деяких з цих напрямків, проте варто враховувати, що вона навряд буде комфортною і насиченою.