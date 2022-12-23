Так, хоч й Іспанія вважається однією з найдешевших країн у Європі, але поняття "недорого" для кожного своє. Нумо розбиратися, які щомісячні витрати вас очікуватимуть, якщо ви переїдете жити в цю країну.

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Основні витрати в Іспанії: за що та скільки доведеться платити

Оренда житла і комунальні платежі

За останній рік ціни на нерухомість зросли. Відтак, в середньому вартість 1-кімнатної квартири в Іспанії стартує від 800 євро, а за двокімнатне помешкання доведеться віддати уже від 1000 євро на місяць. Оренда кімнати обійдеться від 350 євро.

Комуналка в середньому виходить 100 – 200 євро на місяць. Окремо потрібно платити за інтернет – від 30 євро щомісяць.

Оренда житла в Іспанії обійдеться від 350 євро за кімнату / Фото pexels

Продукти

На закупи у супермаркетах необхідно виділяти 200 – 400 євро на особу.

Громадський транспорт

Безлімітний проїзний коштує від 20 до 60 євро на місяць на особу. Ціна залежить від регіону.

Коворкінг

Якщо ви працюєте віддалено, а для робочого настрою і атмосфери вам необхідний коворкінг, то в великих містах ви знайдете безліч варіантів. Щоправда, ціни коливаються від 150 до 500 євро на місяць за одну особу. Також багато новобудов вже оснащені коворкінгами.

Страховка

Найпопулярніші страхові компанії: Sanitas, Adeslas, MAPFRE, AXA. Вартість поліса з повним покриттям на місяць в середньому становить від 45 до 80 євро з особи.

Тренажерний зал

Місячний абонемент на тренування обійдеться від 40 євро. Відвідування занять з йоги або танців коштує від 50 до 100 євро на місяць.

Дрібні витрати

Вечеря у ресторані коштує від 50 євро на двох.

Квитки у кіно – 18 – 20 євро на двох.

Вхід у нічний клуб – 10 – 20 євро з особи.

За похід в іспанський ресторан доведеться віддати від 20 євро за одного / Фото pexels

Освіта

У державних університетах Іспанії вартість навчання стартує від 1500 євро на рік.

Мовні школи – від 2000 євро на рік.

Бізнес-школи – від 10 000 євро на рік.

Отож, якщо жити в Іспанії в орендованій однокімнатній квартирі, не тратитися на коворкінг і навчання, то згрубша слід розраховувати на щомісячні витрати у 1550 євро (приблизно 61 тисяча гривень).