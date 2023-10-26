Щорічно гинуть сотні туристів: 10 природних локацій у світі, які є найбільш "смертоносними"

Чимало мандрівників полюбляють "полоскотати собі нерви", обираючи локації зі списку туристів-екстремалів. Деяким з них життя не миле без чогось неймовірного та небезпечного.

Втім, є безліч випадків, коли в окремих природних пам’ятках гинуть сотні туристів. Тому варто знати "смертоносний" список, щоб уникнути небажаних наслідків, навіть за дуже сильного бажання відвідати їх.

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Щоб скласти свіжий трагічний рейтинг, команда туристичної компанії Holidu порівняла середню кількість смертей і нещасних випадків на тій чи іншій локації з кількістю відвідувачів.

Варто відзначити, що більшість локацій в топ-10 антирейтингу – це саме гірські вершини.

Так, 4810-метрова альпійська вершина Монблан, яка щорічно забирає життя приблизно сотні любителів підкорення гір, була визнана найбільш смертоносною природною туристичною пам'яткою у світі.

Найвища гора Шотландії Бен-Невіс посіла друге місце, а на третьому місці опинився японський супервулкан Фудзіяма, а найвища гора у світі Еверест – на четвертому. Замкнув п'ятірку найвищий стратовулкан Африки – Кіліманджаро.

10 найнебезпечніших природних пам'яток у світі

Гора Монблан, Італія / Франція.

Вершина Монблан – найсмертоносніша природна локація у світі / Фото UnSplash

Гора Бен Невіс, Велика Британія. Гора Фудзі, Японія. Гора Еверест, Непал. Гора Кіліманджаро, Танзанія. Йосемітський національний парк, США. Столова гора, Південна Африка. Гора Маттерхорн, Швейцарія. Гранд-Каньйон, США. Скелі Мохер, Ірландія.

Тож туристам слід знати про смертоносність цих локацій при виборі активності під час чергової відпустки. Пам’ятайте, отримання яскравих емоцій, які можуть закінчитися трагічно, не варті життя.

5 найкрасивіших містечок Німеччини

Туристичний портал Travelcircus щороку публікує рейтинг найкрасивіших містечок Німеччини. Нещодавно з'явився новий апдейт. Кожен турист зможе знайти щось на свій смак, адже пам'ятки та красоти цієї країни можна перераховувати нескінченно.

До топ-5 увійшли:

Фюссен; Вінтерберг; Ротенбург-об-дер-Таубер; Кюлунгсборн; Кохем.

Дослідження проводиться наприкінці головного сезону на основі аналізу публікацій у соціальній мережі Instagram – статистики географічних хештегів. Зібравши дані за рік, автори складають рейтинг найчастіше згадуваних малих німецьких міст – місць, фотографії яких найчастіше публікуються на цій платформі.