Впрочем, есть множество случаев, когда в отдельных природных достопримечательностях погибают сотни туристов. Поэтому следует знать "смертоносный" список во избежание нежелательных последствий, даже при очень сильном желании посетить их.

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Чтобы составить свежий трагический рейтинг, команда туристической компании Holidu сравнила среднее количество смертей и несчастных случаев в той или иной локации с количеством посетителей.

Стоит отметить, что большинство локаций в топ-10 антирейтинге – это горные вершины.

Так, 4810-метровая альпийская вершина Монблан, которая ежегодно уносит жизни примерно сотни любителей покорения гор, была признана самой смертоносной природной туристической достопримечательностью в мире.

Высочайшая гора Шотландии Бен-Невис заняла второе место, а на третьем месте оказался японский супервулкан Фудзияма, а самая высокая гора в мире Эверест – на четвертом. Запер пятерку самый высокий стратовулкан Африки – Килиманджаро.

10 самых опасных достопримечательностей в мире

Гора Монблан, Италия/Франция.

Вершина Монблан – самая смертоносная природная локация в мире / Фото UnSplash

Гора Бен Невис, Великобритания. Горе Фудзи, Япония. Гора Эверест, Непал. Гора Килиманджаро, Танзания. Йосемитский национальный парк, США. Столовая гора, Южная Африка. Гора Маттерхорн, Швейцария. Гранд-Каньон, США. Скалы Мохер, Ирландия.

Так что туристам следует знать о смертоносности этих локаций при выборе активности во время очередного отпуска. Помните, получение ярких эмоций, которые могут закончиться трагически, не стоят жизни.

5 самых красивых городков Германии

Туристический портал Travelcircus ежегодно публикует рейтинг самых красивых городков Германии. Недавно появился новый апдейт. Каждый турист сможет найти что-то по своему вкусу, ведь достопримечательности и красоты этой страны можно перечислять бесконечно.

В топ-5 вошли:

Фюссен; Винтерберг; Ротенбург-об-дер-Таубер; Кюлунгсборн; Кохем.

Исследование проводится в конце главного сезона на основе анализа публикаций в социальной сети Instagram – статистики географических хештегов. Собрав данные за год, авторы составляют рейтинг наиболее часто упоминавшихся малых немецких городов – мест, фотографии которых чаще всего публикуются на этой платформе.