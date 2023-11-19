Среди самых оригинальных – выездные праздники по любому поводу и оживление интереса к концертному туризму. Итак, какими будут пять основных туристических трендов 2024 – узнайте ниже.

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Главные туристические тренды на 2024 год

Set-Jetting

"Set jetting" – термин, описывающий посещение мест, где снимались любимые телешоу и фильмы, стал свидетелем всплеска популярности. В 2023 году эта тенденция путешествий начала набирать обороты и создала основу для доминирования в 2024 году.

Так, Сицилия (Италия) была одним из самых популярных направлений в 2023 году благодаря успеху хитового телешоу "Белый лотос", Румыния начала быть в тренде после выхода популярного сериала "Венздей", также путешественники стекались в столицу Франции, чтобы получить собственный опыт "Эмили в Париже».

Поиск альтернатив

Ожидается, что в 2024 году путешественники с ограниченным бюджетом будут искать альтернативы дорогим и перенаселенным туристическим точкам. К примеру, посещение Греции Парос оказывается достойной заменой Санторини, тогда как Ливерпуль может быть заменой Лондону в Англии.

Эти менее известные направления предлагают сравнимую атмосферу и впечатление по более доступной цене, избегая неблагоприятных последствий чрезмерного туризма, от которых страдают их более известные аналоги.

Концертный туризм

Из-за глобальной пандемии COVID-19 меломаны выдержали двухлетний перерыв в живых концертах. Однако с возобновлением туров известных групп и возрождением фестивалей в 2023 году эти ярые поклонники начали всплеск путешествий.

В 2024 году ожидают оживления интереса к концертному туризму / Фото UnSplash

Так, сотни тысяч поклонников по всему миру отправились за Тейлор Свифт в тур Eras и Бейонсе в тур Renaissance. Причем многие суперфаны даже бронировали поездки на несколько концертов в разных городах.

Поиск вайба

При бронировании гостиниц все больше путешественников уделяют внимание атмосфере, которая пронизывает эти заведения, а не полагается только на рейтинги. Хотя понятие "настроение" может быть достаточно неуловимым и его трудно определить, многие гости, как правило, ассоциируют его с обслуживанием, дизайном интерьера, тщательно подобранным освещением и музыкой в отеле.

Выездные праздники

В стремлении к приключениям путешественники будут искать возможности отправиться в путешествие для празднования особых событий. И речь не только о медовом месяце или путешествиях на день рождения.

Также будут популярны babymoons (последний отпуск перед появлением ребенка) и puppymoons (окончательный отдых перед рождением щенка). Наряду с этим ожидается и рост популярности девичников и мальчишников, юбилеев и других праздников.

Кроме того, это будут празднования, связанные с работой. Независимо от того, идет ли речь о новой работе, повышении по службе, увольнении или выходе на пенсию, люди будут бронировать отпуск, чтобы отметить эти важные события карьеры.

Напомним, ранее ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии "Reader Travel Awards", определяющей наиболее желаемые направления среди туристов. Кто попал в десятку – читайте по ссылке.