InterNations — це глобальна спільнота людей, які живуть і працюють за кордоном. Щороку вони проводять опитування Expat Insider, щоб допомагати людям, які хочуть переїхати в іншу країну. Цього разу організація опитала понад 12 тисяч експатів про те, як жити, працювати й проводити дозвілля 49 містах світу.

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Найкращі й найгірші міста Європи для експатів

У 2023 році найкращим європейським містом для іноземних працівників була визнана Малага. За словами учасників опитування, саме це місто є найприязнішим: майже 90% респондентів підтвердили, що місцеві дуже привітно ставляться до іноземців. Малага має приємний клімат і погоду.

Тут вдається зберігати "‎баланс між роботою та особистим життям". Дистанційні та іноземні працівники особливо задоволені ситуацією з житлом у Малазі — воно доступне і його легко знайти. Тому місто підходить для працівників з обмеженим бюджетом.

Іспанське місто Малага визнали найбільш приязним / Фото Pexels

На 2-му та 3-му місцях у світовому рейтингу опинилися два інші міста Іспанії: Аліканте і Валенсія. Столиця країни — Мадрид — на 6-му місці. Аліканте подобається іноземцям за дозвілля, а Валенсію цінують за доступність медичних послуг.

ТОП-5 кращих міст для іноземців:

Малага; Аліканте; Валенсія; Рас-ель-Хайма; Абу-Дабі.

Найменше цифровим кочівникам подобається Мілан. Італійське місто критикують за бюрократію, складність відкриття рахунку в місцевому банку та отримання візи. Троє з п'яти опитаних зізналася, що в Мілані важко знайти житло. Також тут непросто шукати роботу без знання італійської мови.

Столиця Італії — Рим — опинилась на передостанньому місці. Тут експати не відчувають, що їм достатньо платять за роботу. Також не всіх влаштовує транспортна система міста.

Іноземним працівникам складно влаштуватися в Мілані / Фото Unsplash

П'ятірка найгірших міст для експатів:

Мілан; Рим; Ванкувер; Гамбург; Берлін.

Повний рейтинг найкращих європейських міст для тих, хто працює за кордоном — знайдете за цим посиланням.