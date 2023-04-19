Найбезпечніші міста Європи для соло-мандрівниць: свіжий рейтинг

Подорож одному – один з найяскравіших досвідів у поїздках, коли можна повністю зануритися в атмосферу локації. Однак для жінок часто такий відпочинок пов'язаний з ризиками на рівні безпеки.

Названі найкращі міста для соло-мандрівниць

Перед тим як вирушити у самостійну мандрівку, жінкам слід приділити особливу увагу вибору країни. Так, компанія Kipling опублікувала новий рейтинг європейських міст, які є найкращими напрямками для соло-туристок.

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Фахівці Kipling дізналися, що близько 84% індивідуальних мандрівників у всьому світі – це жінки. Саме вони і найчастіше гуглять запити на кшталт "соло поїздки". Тому рейтинг сфокусували на дівчатах-мандрівницях, але брати ідеї напрямків можуть усі охочі.

На результати вплинули рівень безпеки у містах, комфорт транспорту та житла, можливість знайти групові активності, розваги та культурні пам'ятки.

Перша десятка виглядає так:

Гамбург (Німеччина),

Мюнхен (Німеччина),

Едінбург (Велика Британія),

Фаро (Португалія),

​​Дублін (Ірландія),

Прага (Чехія),

​​Іракліон (Греція),

​​Гельсінкі (Фінляндія),

​Краків (Польща),

Цюрих (Швейцарія).

До рейтингу також увійшли: Берлін (Німеччина), Порту (Португалія), Валенсія (Іспанія), Відень (Австрія), Малага (Іспанія), Стокгольм (Швеція), Дюссельдорф (Німеччина), Лісабон (Португалія), Женева (Швейцарія) та Осло (Норвегія).

Гамбург визнали найбезпечнішим містом для соло-туристок / Фото UnSplash

Названо найбезпечніші країни Європи у 2023 році

Компанії Gamblino.com визначила 10 найбезпечніших країн Європи. В межах дослідження було проаналізовано 9 показників, пов'язаних з безпекою в пунктах призначення. Враховувалися кількість вбивств, нападів і смертей на дорогах, ризик стихійних лих і глобальний індекс миру.

До п'ятірки найбезпечніших країн Європи потрапили Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Данія і Люксембург, а Україна і Росія посіли останні місця. Очолила свіжий рейтинг найбезпечніших для туристів європейських країн станом на початок 2023 року Швейцарія.