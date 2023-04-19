Найбезпечніші міста Європи для соло-мандрівниць: свіжий рейтинг
Джерело:Travel Off Path
Подорож одному – один з найяскравіших досвідів у поїздках, коли можна повністю зануритися в атмосферу локації. Однак для жінок часто такий відпочинок пов'язаний з ризиками на рівні безпеки.
Названі найкращі міста для соло-мандрівниць
Перед тим як вирушити у самостійну мандрівку, жінкам слід приділити особливу увагу вибору країни. Так, компанія Kipling опублікувала новий рейтинг європейських міст, які є найкращими напрямками для соло-туристок.
Читайте також Названо найкращі міста для бекпекерів: хто очолив рейтинг
Фахівці Kipling дізналися, що близько 84% індивідуальних мандрівників у всьому світі – це жінки. Саме вони і найчастіше гуглять запити на кшталт "соло поїздки". Тому рейтинг сфокусували на дівчатах-мандрівницях, але брати ідеї напрямків можуть усі охочі.
На результати вплинули рівень безпеки у містах, комфорт транспорту та житла, можливість знайти групові активності, розваги та культурні пам'ятки.
Перша десятка виглядає так:
- Гамбург (Німеччина),
- Мюнхен (Німеччина),
- Едінбург (Велика Британія),
- Фаро (Португалія),
- Дублін (Ірландія),
- Прага (Чехія),
- Іракліон (Греція),
- Гельсінкі (Фінляндія),
- Краків (Польща),
- Цюрих (Швейцарія).
До рейтингу також увійшли: Берлін (Німеччина), Порту (Португалія), Валенсія (Іспанія), Відень (Австрія), Малага (Іспанія), Стокгольм (Швеція), Дюссельдорф (Німеччина), Лісабон (Португалія), Женева (Швейцарія) та Осло (Норвегія).
Гамбург визнали найбезпечнішим містом для соло-туристок / Фото UnSplash
Названо найбезпечніші країни Європи у 2023 році
Компанії Gamblino.com визначила 10 найбезпечніших країн Європи. В межах дослідження було проаналізовано 9 показників, пов'язаних з безпекою в пунктах призначення. Враховувалися кількість вбивств, нападів і смертей на дорогах, ризик стихійних лих і глобальний індекс миру.
До п'ятірки найбезпечніших країн Європи потрапили Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Данія і Люксембург, а Україна і Росія посіли останні місця. Очолила свіжий рейтинг найбезпечніших для туристів європейських країн станом на початок 2023 року Швейцарія.