Названы лучшие города для соло-путешественниц
Перед тем как отправиться в самостоятельное путешествие, женщинам следует уделить особое внимание выбору страны. Так, компания Kipling опубликовала новый рейтинг европейских городов, являющихся лучшими направлениями для соло-туристок.
Читайте также Названы лучшие города для бэкпекеров: кто возглавил рейтинг
Специалисты Kipling узнали, что около 84% индивидуальных путешественников по всему миру – это женщины. Именно они и чаще всего гудят запросы типа "соло поездки". Поэтому рейтинг сфокусировали на девушках-путешественницах, но брать идеи направлений могут все желающие.
На результаты оказали влияние уровень безопасности в городах, комфорт транспорта и жилья, возможность найти групповые активности, развлечения и культурные достопримечательности.
Первая десятка выглядит так:
- Гамбург (Германия),
- Мюнхен (Германия),
- Эдинбург (Великобритания),
- Фаро (Португалия),
- Дублин (Ирландия),
- Прага (Чехия),
- Ираклион (Греция),
- Хельсинки (Финляндия),
- Краков (Польша),
- Цюрих (Швейцария).
В рейтинг также вошли: Берлин (Германия), Порту (Португалия), Валенсия (Испания), Вена (Австрия), Малага (Испания), Стокгольм (Швеция), Дюссельдорф (Германия), Лиссабон (Португалия), Женева (Швейцария) Осло (Норвегия).
Гамбург признали самым безопасным городом для соло-туристок / Фото UnSplash
Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году
Компания Gamblino.com определила 10 самых безопасных стран Европы. В рамках исследования были проанализированы 9 показателей, связанных с безопасностью в пунктах назначения. Учитывалось количество убийств, нападений и смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и глобальный индекс мира.
В пятерку самых безопасных стран Европы попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург, а Украина и Россия заняли последние места. Возглавила свежий рейтинг самых безопасных для туристов европейских стран на начало 2023 года Швейцария.