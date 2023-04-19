Названы лучшие города для соло-путешественниц

Перед тем как отправиться в самостоятельное путешествие, женщинам следует уделить особое внимание выбору страны. Так, компания Kipling опубликовала новый рейтинг европейских городов, являющихся лучшими направлениями для соло-туристок.

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Специалисты Kipling узнали, что около 84% индивидуальных путешественников по всему миру – это женщины. Именно они и чаще всего гудят запросы типа "соло поездки". Поэтому рейтинг сфокусировали на девушках-путешественницах, но брать идеи направлений могут все желающие.

На результаты оказали влияние уровень безопасности в городах, комфорт транспорта и жилья, возможность найти групповые активности, развлечения и культурные достопримечательности.

Первая десятка выглядит так:

Гамбург (Германия),

Мюнхен (Германия),

Эдинбург (Великобритания),

Фаро (Португалия),

​Дублин (Ирландия),

Прага (Чехия),

​ Ираклион (Греция),

​Хельсинки (Финляндия),

​Краков (Польша),

Цюрих (Швейцария).

В рейтинг также вошли: Берлин (Германия), Порту (Португалия), Валенсия (Испания), Вена (Австрия), Малага (Испания), Стокгольм (Швеция), Дюссельдорф (Германия), Лиссабон (Португалия), Женева (Швейцария) Осло (Норвегия).

Гамбург признали самым безопасным городом для соло-туристок / Фото UnSplash

Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году

Компания Gamblino.com определила 10 самых безопасных стран Европы. В рамках исследования были проанализированы 9 показателей, связанных с безопасностью в пунктах назначения. Учитывалось количество убийств, нападений и смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и глобальный индекс мира.

В пятерку самых безопасных стран Европы попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург, а Украина и Россия заняли последние места. Возглавила свежий рейтинг самых безопасных для туристов европейских стран на начало 2023 года Швейцария.