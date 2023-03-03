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Очолила свіжий рейтинг найбезпечніших для туристів європейських країн станом на початок 2023 року Швейцарія.

Обираючи чудові напрямки для подорожей, важливо, щоб мандрівники були добре поінформовані про країни, до яких вони їдуть, зокрема про те, наскільки безпечним є місце,

— зазначив представник Gamblino.com з цього приводу.

Він також додав, що Європа пропонує надзвичайні можливості для всіх мандрівників, які хочуть насолоджуватися такими речами, як пейзажі, архітектура, екосистеми та різні культури, які існують на всьому континенті.

Примітно, що в топ-10 опинилися винятково країни Північної та Західної Європи.

10 найбезпечніших країн Європи у 2023 році:

Швейцарія;

Ісландія;

Норвегія;

Данія;

Люксембург;

Фінляндія;

Ірландія;

Нідерланди;

Австрія;

Швеція.

Всього оцінювалися 39 країн, тобто не тільки ті, що входять в Євросоюз і Шенгенську зону. Прогнозовано через розв'язану росіянами війну останні два місця дісталися Україні та Росії з індексами безпеки 75,1 та 93,8 бала відповідно. Для порівняння, у лідера рейтингу Швейцарії цей показник становить 45 балів.

Як було у 2022

Раніше дослідження, опубліковане Forbes торік, показало, що Швейцарія вважалася найбезпечнішою країною в Європі для подорожей у цей період, беручи до уваги кілька факторів, включаючи рівень злочинності, рівень забруднення та охорону здоров'я.

Дослідження Forbes також поставило Словенію на друге місце, за нею йшли Португалія, Австрія, Німеччина, Іспанія та Чехія.

У 2022 році Швейцарія була обрана на вершині рейтингу та отримала оцінку 88,3. Ці дані також показують, що швейцарці мають найкращу систему охорони здоров'я в Європі, шість найкращих водойм для купання на континенті та один з найнижчих рівнів забруднення. Разом з тим Швейцарія відома і своєю фантастичною їжею та яскравою місцевою культурою.