Краще не їхати: які туристичні локації Європи найбільш переповнені

Цей літній сезон один із найбільш завантажених за всю історію. Туристам варто шукати альтернативу популярним локаціям, адже вони просто переповнені відвідувачами.

Які європейські пам'ятки та пляжі найбільше заповнені людьми – далі у матеріалі! Повірте, краще їх уникати, бо не проштовхнетеся!

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