Краще не їхати: які туристичні локації Європи найбільш переповнені
Джерело:The Thinking Traveller
Цей літній сезон один із найбільш завантажених за всю історію. Туристам варто шукати альтернативу популярним локаціям, адже вони просто переповнені відвідувачами.
Які європейські пам'ятки та пляжі найбільше заповнені людьми – далі у матеріалі! Повірте, краще їх уникати, бо не проштовхнетеся!
Читайте також Відпустка у Хорватії: 5 причин обрати Спліт цього літа
Які пам'ятки приваблюють натовпи туристів
Експерти порталу The Thinking Traveller вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами "занадто переповнено", "не проштовхнутися" тощо. До списку потрапили найбільш відвідувані пам'ятки в Європі.
Найбільше відгуків про натовпи отримали 10 наступних локацій:
- Единбурзький замок, Шотландія;
- Букінгемський палац, Англія;
- Сіам Парк, Тенерифе, Іспанія;
- Гранд-канал, Венеція, Італія;
- Римські лазні, Бат, Англія;
- Лондонський Тауер, Англія;
- Лувр, Париж, Франція;
- Акрополь, Афіни, Греція;
- Британський музей, Лондон, Англія;
- Музей Орсе, Париж, Франція.
Також названі "найзавантаженіші" туристичні пам'ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.
- Італія: Гранд-канал у Венеції, Музей Ватикану у Римі, Колізей;
- Іспанія: Сіам Парк на Тенерифе, ринок Бокерія у Барселоні, Храм Святого Сімейства у Барселоні;
- Греція: Акрополь в Афінах, село Ліндос на Родосі, Парфенон в Афінах.
Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам'ятки у будні.
Колізей в Римі / Фото UnSplash
Як щодо пляжів Європи?
Влітку туристи в Європі цікавляться не лише історичними місцями, архітектурою та музеями. Великі юрби відпочивальників заполонюють пляжі. Які прибережні локації насправді не такі привабливі, як на картинках, і де засмагати і купатися доведеться в натовпі:
- Елафонісі на Криті, Греція;
- пляж Фігового Дерева на кіпрському курорті Протарас;
- Барселонета у Барселоні;
- Навайо на острові Закінф, Греція;
- пляж Леванте в Аліканте, Іспанія;
- Червоний пляж на Санторіні в Греції.
Пляж Навайо на острові Закінф / Фото Peakpx
Грецький Акрополіс вперше вводить обмеження
Через великий наплив туристів до Афін для Акрополіса вводять обмеження. Таке рішення приймають вперше. Вже до кінця місяця там почнуть використовувати тайм-слоти та електронні квитки. У планах також – збільшити кількість входів та виходів.
У Барселоні магазин запровадив плату для туристів
Історичний гастроном Colmado Múrria в Барселоні ввів плату в розмірі 5 євро для туристів, які забивають магазин заради фото, але нічого не купують. Після цього кількість відвідувачів різко скоротилася.