Какие европейские достопримечательности и пляжи больше всего заполнены людьми – далее в материале! Поверьте, лучше их избегать, потому что не протолкнетесь!
Читайте также Отпуск в Хорватии: 5 причин выбрать Сплит этим летом
Какие достопримечательности привлекают толпы туристов
Эксперты портала The Thinking Traveller изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться" и т.д. В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе.
Больше всего отзывов о толпах получили 10 следующих локаций:
- Эдинбургский замок, Шотландия;
- Букингемский дворец, Великобритания;
- Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
- Гранд-канал, Венеция, Италия;
- Римские бани, Бат, Англия;
- Лондонский Тауэр, Англия;
- Лувр, Париж, Франция;
- Акрополь, Афины, Греция;
- Британский музей, Лондон, Англия;
- Музей Орсе, Париж, Франция.
Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.
- Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;
- Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерии в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;
- Греция: Акрополь в Афинах, деревня Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.
Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.
Колизей в Риме / Фото UnSplash
Как насчет пляжей Европы?
Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации на самом деле не так привлекательны, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:
- Элафониси на Крите, Греция;
- пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;
- Барселонета в Барселоне;
- Навайо на острове Закинф, Греция;
- пляж Леванте в Аликанте, Испания;
- Красный пляж на Санторини в Греции.
Пляж Навайо на острове Закинф / Фото Peakpx
Греческий Акрополис впервые вводит ограничения
Из-за большого наплыва туристов в Афины для Акрополиса вводят ограничения. Такое решение принимается впервые. Уже к концу месяца начнут использовать тайм-слоты и электронные билеты. В планах также увеличить количество входов и выходов.
В Барселоне магазин ввел плату для туристов
Исторический гастроном Colmado Múrria в Барселоне ввел плату в размере 5 евро для туристов, забивающих магазин ради фото, но ничего не покупающих. После этого количество посетителей резко сократилось.