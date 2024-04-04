Найкращі міста для життя в Польщі: які населені пункти у лідерах

У Польщі на якість життя впливають різні фактори, такі як середовище проживання та розвиток. Країна пропонує численні можливості для підвищення рівня життя і може похвалитися приголомшливими природними ландшафтами.

Деякі регіони можуть надати високий рівень життя зі зручними умовами, тоді як інші – виклики. Тому важливо ретельно оцінити всі ці аспекти перед прийняттям рішення про переїзд або проживання в Польщі. Так, Business Insider Polska представив рейтинг найкращих міст для життя – топ несподіваний.

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Названі найкращі міста для життя у Польщі

Спеціалісти враховували як економічні, так і нефінансові показники. Під час складання цього рейтингу, фахівці зібрали 6 ключових критеріїв: рівень безробіття, розмір зарплати, доступність житла, якість медичного обслуговування, рівень кримінальності та стан атмосферного повітря. Кожне місто отримувало оцінку за ці параметри.

Топ виглядає так:

Ольштин, Люблін, Познань та Гданськ, Катовіце, Бидгощ, ​​Варшава, ​​Ополе, ​​Жешув, ​​Щецин, ​Уроцлав і Гожув-Велькопольський.

Закривають рейтинг Лодзь, Краків та Кельце. У самому низу – Бєлосток.

Зауважимо, список дуже змінився порівняно з минулим роком – тоді лідером визнали Познань, а Варшава не входила і в десятку.

Познань посідає 3 місце в рейтингу / Фото Unsplash

Загалом міста Польщі відзначаються комфортними умовами для проживання завдяки зручній інфраструктурі, високому рівню освіти та охорони здоров'я, а також доступності до різноманітних послуг та культурних подій. Такі фактори, як розумна вартість житла та стабільність економічного середовища, роблять міста Польщі привабливими для проживання.

Куди вирушити на спокійний відпочинок у 2024 році?

У 2024 році туристична сфера планує вернутися на допандемійний рівень. Очікують, що у червні – вересні популярні курорти відвідають сотні тисяч туристів. Бронювати квитки та житло варто вже. Найвідвідуванішим містом у 2023 році став турецький Стамбул.

Деякі популярні міста, щоб боротися з туристами, запроваджують для них спеціальний податок. А в Амстердамі зібралися проводити спеціальний "тест".

Водночас залишилися у Європі й курорти, де ще можна відпочити без напливу туристів. Зокрема, й на території таких популярних країн як Хорватія, Італія, Іспанія, Греція.