Некоторые регионы могут предоставить высокий уровень жизни с удобными условиями, тогда как другие – вызовы. Поэтому важно тщательно оценить все эти аспекты перед принятием решения о переезде или проживании в Польше. Так, Business Insider Polska представил рейтинг лучших городов для жизни – топ неожиданный.

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Названы лучшие города для жизни в Польше

Специалисты учитывали как экономические, так и нефинансовые показатели. При составлении этого рейтинга, специалисты собрали 6 ключевых критериев: уровень безработицы, размер зарплаты, доступность жилья, качество медицинского обслуживания, уровень криминальности и состояние атмосферного воздуха. Каждый город получал оценку за эти параметры.

Топ выглядит так:

Ольштын, Люблин, Познань и Гданьск, Катовице, Быдгощ, Варшава, Ополе, Жешув, Щецин, Уроцлав и Гожув-Велькопольский.

Закрывают рейтинг Лодзь, Краков и Кельце. В самом низу – Белосток.

Заметим, список очень изменился по сравнению с прошлым годом – тогда лидером признали Познань, а Варшава не входила и в десятку.

Познань занимает 3 место в рейтинге / Фото Unsplash

В целом города Польши отмечаются комфортными условиями для проживания благодаря удобной инфраструктуре, высокому уровню образования и здравоохранения, а также доступности к различным услугам и культурным событиям. Такие факторы, как разумная стоимость жилья и стабильность экономической среды, делают города Польши привлекательными для проживания.

Куда отправиться на спокойный отдых в 2024 году?

В 2024 году туристическая сфера планирует вернуться на допандемийный уровень. Ожидается, что в июне – сентябре популярные курорты посетят сотни тысяч туристов. Бронировать билеты и жилье стоит уже. Самым посещаемым городом в 2023 году стал турецкий Стамбул.

Некоторые популярные города, чтобы бороться с туристами, вводят для них специальный налог. А в Амстердаме собрались проводить специальный "тест".

В то же время остались в Европе и курорты, где еще можно отдохнуть без наплыва туристов. В частности, и на территории таких популярных стран как Хорватия, Италия, Испания, Греция.