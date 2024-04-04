Некоторые регионы могут предоставить высокий уровень жизни с удобными условиями, тогда как другие – вызовы. Поэтому важно тщательно оценить все эти аспекты перед принятием решения о переезде или проживании в Польше. Так, Business Insider Polska представил рейтинг лучших городов для жизни – топ неожиданный.
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Названы лучшие города для жизни в Польше
Специалисты учитывали как экономические, так и нефинансовые показатели. При составлении этого рейтинга, специалисты собрали 6 ключевых критериев: уровень безработицы, размер зарплаты, доступность жилья, качество медицинского обслуживания, уровень криминальности и состояние атмосферного воздуха. Каждый город получал оценку за эти параметры.
Топ выглядит так:
- Ольштын,
- Люблин,
- Познань и Гданьск,
- Катовице,
- Быдгощ,
- Варшава,
- Ополе,
- Жешув,
- Щецин,
- Уроцлав и Гожув-Велькопольский.
Закрывают рейтинг Лодзь, Краков и Кельце. В самом низу – Белосток.
Заметим, список очень изменился по сравнению с прошлым годом – тогда лидером признали Познань, а Варшава не входила и в десятку.
Познань занимает 3 место в рейтинге / Фото Unsplash
В целом города Польши отмечаются комфортными условиями для проживания благодаря удобной инфраструктуре, высокому уровню образования и здравоохранения, а также доступности к различным услугам и культурным событиям. Такие факторы, как разумная стоимость жилья и стабильность экономической среды, делают города Польши привлекательными для проживания.
Куда отправиться на спокойный отдых в 2024 году?
В 2024 году туристическая сфера планирует вернуться на допандемийный уровень. Ожидается, что в июне – сентябре популярные курорты посетят сотни тысяч туристов. Бронировать билеты и жилье стоит уже. Самым посещаемым городом в 2023 году стал турецкий Стамбул.
Некоторые популярные города, чтобы бороться с туристами, вводят для них специальный налог. А в Амстердаме собрались проводить специальный "тест".
В то же время остались в Европе и курорты, где еще можно отдохнуть без наплыва туристов. В частности, и на территории таких популярных стран как Хорватия, Италия, Испания, Греция.