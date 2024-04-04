Деякі регіони можуть надати високий рівень життя зі зручними умовами, тоді як інші – виклики. Тому важливо ретельно оцінити всі ці аспекти перед прийняттям рішення про переїзд або проживання в Польщі. Так, Business Insider Polska представив рейтинг найкращих міст для життя – топ несподіваний.
Читайте також Золотий рейтинг: у яких країнах світу – найбільше мільярдерів
Названі найкращі міста для життя у Польщі
Спеціалісти враховували як економічні, так і нефінансові показники. Під час складання цього рейтингу, фахівці зібрали 6 ключових критеріїв: рівень безробіття, розмір зарплати, доступність житла, якість медичного обслуговування, рівень кримінальності та стан атмосферного повітря. Кожне місто отримувало оцінку за ці параметри.
Топ виглядає так:
- Ольштин,
- Люблін,
- Познань та Гданськ,
- Катовіце,
- Бидгощ,
- Варшава,
- Ополе,
- Жешув,
- Щецин,
- Уроцлав і Гожув-Велькопольський.
Закривають рейтинг Лодзь, Краків та Кельце. У самому низу – Бєлосток.
Зауважимо, список дуже змінився порівняно з минулим роком – тоді лідером визнали Познань, а Варшава не входила і в десятку.
Познань посідає 3 місце в рейтингу / Фото Unsplash
Загалом міста Польщі відзначаються комфортними умовами для проживання завдяки зручній інфраструктурі, високому рівню освіти та охорони здоров'я, а також доступності до різноманітних послуг та культурних подій. Такі фактори, як розумна вартість житла та стабільність економічного середовища, роблять міста Польщі привабливими для проживання.
Куди вирушити на спокійний відпочинок у 2024 році?
У 2024 році туристична сфера планує вернутися на допандемійний рівень. Очікують, що у червні – вересні популярні курорти відвідають сотні тисяч туристів. Бронювати квитки та житло варто вже. Найвідвідуванішим містом у 2023 році став турецький Стамбул.
Деякі популярні міста, щоб боротися з туристами, запроваджують для них спеціальний податок. А в Амстердамі зібралися проводити спеціальний "тест".
Водночас залишилися у Європі й курорти, де ще можна відпочити без напливу туристів. Зокрема, й на території таких популярних країн як Хорватія, Італія, Іспанія, Греція.