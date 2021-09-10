Найвищий показник за останні 13 років: інфляція у Чехії збільшується рекордними темпами

Станом на зараз інфляція у Чехії складає 4,1%. Таких високих показників у країні не було з 2008 року.

Про це заявило Чеське статистичне управління (ČSÚ). На ситуацію вплинули, серед іншого, високі ціни на житло та паливо.

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Детальніше про інфляцію у Чехії

За словами Павли Шедіві з ČSÚ, у порівнянні з серпнем минулого року ціни на товари зросли на 3,6%, а ціни на послуги – майже на 5%. А якщо порівнювати з минулим місяцем, то інфляція в Чехії зросла на 0,7%.

Так, вартість оренди збільшилася на 2,5%, витрати на воду і каналізацію – на 5,5%. Вартість власного житла виросла на 8,2% через подорожчання матеріалів.

Найбільше у країні подорожчало автомобільне паливо. Ціни на бензин і дизель зросли на 19% в порівнянні з серпнем минулого року.

Крім транспортних витрат, на 5% зросли ціни на послуги громадського харчування, а також на тютюн і алкогольні напої. Зокрема, пиво в Чехії подорожчало на 6,3%.

У той час як внесок транспортного сектора в загальну інфляцію буде поступово знижуватися в найближчі місяці, витрати на житло і харчові продукти поступово стануть основними чинниками зростання загальної інфляції в кінці цього року,

– прогнозує аналітик Мирослав Новак.

Чеська інформаційна агенція Novinky.cz зробило опитування з цього приводу. На питання "Чи вплине подорожчання ваше на життя?" близько 91% респондентів дали ствердну відповідь.