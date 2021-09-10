Об этом заявило Чешское статистическое управление (ČSÚ). На ситуацию повлияли, среди прочего, высокие цены на жилье и топливо.

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Подробнее об инфляции в Чехии

По словам Павли Шедиви с ČSÚ, по сравнению с августом прошлого года цены на товары выросли на 3,6%, а цены на услуги – почти на 5%. А если сравнивать с прошлым месяцем, то инфляция в Чехии выросла на 0,7%.

Так, стоимость аренды увеличилась на 2,5%, расходы на воду и канализацию – на 5,5%. Стоимость собственного жилья выросла на 8,2% из-за подорожания материалов.

Больше всего в стране подорожало автомобильное топливо. Цены на бензин и дизель выросли на 19% по сравнению с августом прошлого года.

Кроме транспортных расходов, на 5% выросли цены на услуги общественного питания, а также на табак и алкогольные напитки. В частности, пиво в Чехии подорожало на 6,3%.

В то время как вклад транспортного сектора в общую инфляцию будет постепенно снижаться в ближайшие месяцы, расходы на жилье и продукты питания постепенно станут основными факторами роста общей инфляции в конце этого года,

– прогнозирует аналитик Мирослав Новак.

Чешское информационное агентство Novinky.cz сделало опрос по этому поводу. На вопрос "Повлияет ли подорожание вашу на жизнь?" около 91% респондентов дали утвердительный ответ.