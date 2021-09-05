Загалом працівники чеських компаній статистично отримують на 3 893 крон більше, ніж роком раніше. Однак з огляду на рівень інфляції, 8,2% показника, згідно з даними Чеського статистичного управління (ČSÚ), є фіктивним зростанням.

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При цьому дві третини працівників у Чехії не отримують навіть середнього рівня зарплати. Економісти очікували зростання показника, оскільки на нього суттєво вплинули виплати фінансових бонусів медичним працівникам протягом пандемії COVID-19.

У першому кварталі середня заробітна плата у республіці зросла на 3,3% (на 1,1%, якщо враховувати інфляцію), в річному обрахунку – до 35 329 крон.

Додамо, що у другому кварталі минулого року, коли почалась серйозна хвиля пандемії коронавірусу, показник середньої зарплати у Чехії знизився на 0,6%, а з урахуванням інфляції – на цілих 3,6%.