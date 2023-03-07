Так, в свіжому рейтингу найпопулярніших магазинів у Польщі першу позицію зайняв Lidl. Список підготував Listonic, мобільний застосунок для "розумних" закупівель.

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Трійка найпопулярніших супермаркетів у Польщі

Магазин №1, на думку поляків, – Lidl . Він отримав 35,2% від учасників опитування.

. Він отримав 35,2% від учасників опитування. Друге місце в рейтингу посіла Biedronka – 34,2%. Порівняно з минулим роком мережа стає серйозним конкурентом для Lidl.

– 34,2%. Порівняно з минулим роком мережа стає серйозним конкурентом для Lidl. На третьому місці опинився Auchan. Частка французької мережі у рейтингу склала лише 7%. Це єдина мережа, яка втратила популярність у цьогорічному рейтингу. Зниження інтересу могло бути викликане бойкотом мережі, яка залишилися в Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Перший рік безпандемійних обмежень мав покращити ситуацію у сфері торгівлі. Але сталося навпаки. 2022 рік точно був непростим ні для виробників і торгових мереж, ні для споживачів. Війна в Україні, зростання інфляції, а також зміни цін на енергоносії та паливо мали величезний вплив на загальне підвищення цін у магазинах і трансформацію купівельної поведінки поляків,

– говорять автори рейтингу.