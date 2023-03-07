Так, в свежем рейтинге самый популярных магазинов в Польше первую позицию занял Lidl. Список подготовил Listonic, мобильное приложение для "умных" закупок.

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Тройка самых популярных супермаркетов в Польше

Магазин №1, по мнению поляков, – Lidl . Он получил 35,2% от участников опроса.

. Он получил 35,2% от участников опроса. Второе место в рейтинге заняла Biedronka – 34,2%. По сравнению с прошлым годом, сеть становится серьезным конкурентом для Lidl.

– 34,2%. По сравнению с прошлым годом, сеть становится серьезным конкурентом для Lidl. На третьем месте оказался Auchan. Доля французской сети в рейтинге составила всего 7%. Это единственная сеть, которая потеряла популярность в рейтинге этого года. Снижение интереса могло быть вызвано бойкотом сети, оставшейся в России после начала полномасштабной войны в Украине.

Первый год беспандемийных ограничений должен был улучшить ситуацию в сфере торговли. Но случилось наоборот. 2022 год был точно непростым ни для производителей и торговых сетей, ни для потребителей. Война в Украине, рост инфляции, а также изменения цен на энергоносители и топливо оказали огромное влияние на общее повышение цен в магазинах и трансформацию покупательского поведения поляков,

– говорят авторы рейтинга.