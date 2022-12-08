Які страви найчастіше замовляли поляки у 2022 році
Джерело:Warszawa.Wyborcza
Популярний в Польщі сервіс з доставки їжі Pyszne.pl опублікував рейтинг страв, які найчастіше замовляли користувачі впродовж 2022 року. Звіт базується на аналізі понад 3,5 мільйона активних юзерів.
Найпопулярніші страви в Польщі за 2022 рік
Цьогорічний рейтинг дещо відрізняється від минулорічних. Так, у 2022 році поляки найчастіше замовляли бургер, на другому місці опинилася піца, яка до цього кілька років поспіль була лідером. Третю позицію посів кебаб, як і минулого року. У першу п'ятірку також увійшли курка по-східному і пад-тай.
Читайте також Як оформити лікарняний у Польщі: практичні поради українцям
А ось серед жителів Варшави з'явилася нова улюблена страва – "баттер чікен" (індійське каррі з курчати в соусі). На другому місці кебаб, а на третьому – курка у хрумкій паніровці.
Для порівняння, краків’яни найчастіше замовляють чізбургери, курку по-в’єтнамськи та вареники, а жителі Гданська – чізбургери, піцу Маргариту та люля-кебаб.
Середні ціни на бургери в Польщі
- Варшава – 27,32 злотих (225 гривень)
- Краків – 26,46 злотих (218 гривень)
- Гданськ – 25,66 злотих (211 гривень)
- Люблін – 25,46 злотих (210 гривень)
- Лодзь – 25,15 злотих (207 гривень)
- Катовіце – 24,37 злотих (200 гривень)
- Вроцлав – 24,16 злотих (200 гривень)
- Познань – 23,04 злотих (190 гривень)
Середні польські ціни на піцу
- Варшава – 41,61 злотих (343 гривні)
- Лодзь – 40,18 злотих (330 гривень)
- Краків / Катовіце – 39,75 злотих (327 гривень)
- Вроцлав – 37,62 злотих (310 гривень)
- Люблін – 36,22 злотих (299 гривень)
- Гданськ – 35,29 злотих (290 гривень)
- Познань – 34,29 злотих (282 гривні).