Найпопулярніші страви в Польщі за 2022 рік

Цьогорічний рейтинг дещо відрізняється від минулорічних. Так, у 2022 році поляки найчастіше замовляли бургер, на другому місці опинилася піца, яка до цього кілька років поспіль була лідером. Третю позицію посів кебаб, як і минулого року. У першу п'ятірку також увійшли курка по-східному і пад-тай.

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А ось серед жителів Варшави з'явилася нова улюблена страва – "баттер чікен" (індійське каррі з курчати в соусі). На другому місці кебаб, а на третьому – курка у хрумкій паніровці.

Для порівняння, краків’яни найчастіше замовляють чізбургери, курку по-в’єтнамськи та вареники, а жителі Гданська – чізбургери, піцу Маргариту та люля-кебаб.

Каррі з куркою / Фото pexels

Середні ціни на бургери в Польщі

Варшава – 27,32 злотих (225 гривень)

Краків – 26,46 злотих (218 гривень)

Гданськ – 25,66 злотих (211 гривень)

Люблін – 25,46 злотих (210 гривень)

Лодзь – 25,15 злотих (207 гривень)

Катовіце – 24,37 злотих (200 гривень)

Вроцлав – 24,16 злотих (200 гривень)

Познань – 23,04 злотих (190 гривень)

Середні польські ціни на піцу