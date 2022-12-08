Самые популярные блюда в Польше за 2022 год

Нынешний рейтинг несколько отличается от прошлогодних. Так, в 2022 году поляки чаще всего заказывали бургер, на втором месте оказалась пицца, которая до этого несколько лет была лидером. Третью позицию занял кебаб, как и в прошлом году. В первую пятерку также вошли курица по-восточному и пад-тай.

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А вот среди жителей Варшавы появилось новое любимое блюдо – "баттер чикен" (индийское карри из цыпленка в соусе). На втором месте кебаб, а на третьем – курица в хрустящей панировке.

Для сравнения, краковяне чаще всего заказывают чизбургеры, курицу по-вьетнамски и вареники, а жители Гданьска – чизбургеры, пиццу Маргариту и люля-кебаб.

Карри с курицей / Фото pexels

Средние цены на бургеры в Польше

Варшава – 27,32 злотых (225 гривен)

Краков – 26,46 злотых (218 гривен)

Гданьск – 25,66 злотых (211 гривен)

Люблин – 25,46 злотых (210 гривен)

Лодзь – 25,15 злотых (207 гривен)

Катовице – 24,37 злотых (200 гривен)

Вроцлав – 24,16 злотых (200 гривен)

Познань – 23,04 злотых (190 гривен)

Средние польские цены на пиццу