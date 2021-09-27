Тисячі бігунів з різних країн прийняли виклик, подолавши дистанцію у 21 097,5 метрів. Фінішерам 5 півмарафонів у Варшаві видають срібний пам'ятний значок, а за участь у 10 півмарафонах – золотий.

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Що відомо про Варшавський півмарафон 2021 У 2021 році відбувся вже 15-й Варшавський півмарафон, який входить у список Корони польських півмарафонів (Korona Polskich Półmaratonów). Варшавський забіг є володарем титулу World Athletics Silver Label Road Races, престижної міжнародної класифікації масових спортивних забігів.

Найшвидші – українці

Українець Богдан Семенович та українка Валентина Варецька стали переможцями півмарафону, подолавши дистанцію найшвидше.

Серед чоловіків Семенович став першим із результатом 1 година і 4 хвилини. Другим після українця фінішував ще один наш земляк Дмитро Дідоводюк, пробігши за 1 годину і 7 хвилин.

Серед жінок два перших результати теж показали українки – Валентина Варецька та Наталія Семенович прибігли до фінішу з різницею у 5 секунд – за 1 годину і 17 хвилин.

Українки також стали першими серед жінок / Фото polmaratonwarszawski.com