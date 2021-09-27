Тысячи бегунов из разных стран приняли вызов, преодолев дистанцию в 21 097,5 метров. Финишерам 5 полумарафонов в Варшаве выдают серебряный памятный значок, а за участие в 10 полумарафонах – золотой.

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Что известно о Варшавском полумарафоне 2021 В 2021 году состоялся уже 15-й Варшавский полумарафон, который входит в список Короны польских полумарафонов (Korona Polskich Półmaratonów). Варшавский забег является обладателем титула World Athletics Silver Label Road Races, престижной международной классификации массовых спортивных забегов.

Самые быстрые – украинцы

Украинец Богдан Семенович и украинка Валентина Варецкая стали победителями полумарафона, преодолев дистанцию быстрее всех.

Среди мужчин Семенович стал первым с результатом 1 час и 4 минуты. Вторым после украинца финишировал еще один наш земляк Дмитрий Дидоводюк, пробежав за 1 час и 7 минут.

Среди женщин два первых результата тоже показали украинки – Валентина Варецкая и Наталья Семенович прибежали к финишу с разницей в 5 секунд – за 1 час и 17 минут.

Украинки также стали первыми среди женщин / Фото polmaratonwarszawski.com